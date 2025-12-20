Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  «Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Украина. Первая лига
20 декабря 2025, 23:26
481
0

Андрея ждут в Чернигове

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

ФК «Чернигов» из Первой лиги Украины пригласил в клуб легендарного украинского вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Мы просто сделали футболку. №7, Ярмоленко Андрей. Дальше – как пойдет», – написали в пресс-службе клуба.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро, а его действующий контракт со столичным клубом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».

Андрей Ярмоленко Динамо Киев Чернигов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
