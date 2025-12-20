«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Андрея ждут в Чернигове
ФК «Чернигов» из Первой лиги Украины пригласил в клуб легендарного украинского вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.
«Мы просто сделали футболку. №7, Ярмоленко Андрей. Дальше – как пойдет», – написали в пресс-службе клуба.
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро, а его действующий контракт со столичным клубом действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони нокаутировал Джейка в 6 раунде
Британец нокаутировал американского блогера в поединке в Майами