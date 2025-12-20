«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко

ФК «Чернигов» из Первой лиги Украины пригласил в клуб легендарного украинского вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Мы просто сделали футболку. №7, Ярмоленко Андрей. Дальше – как пойдет», – написали в пресс-службе клуба.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро, а его действующий контракт со столичным клубом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».