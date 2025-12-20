В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы

Тренерский штаб киевского «Динамо» положительно оценивает прогресс летнего новичка команды – центрального защитника Алиу Тиаре. Внутри клуба считают, что футболист имеет хороший потенциал и со временем может стать полноценным игроком основного состава.

По информации источника, в «Динамо» отмечают сильные стороны Тиаре, в частности умение качественно начинать атаки первой передачей и его мощные физические кондиции. В то же время тренеры обращают внимание и на недостатки – прежде всего в тактическом плане, ведь защитник пока допускает позиционные ошибки.

Несмотря на это, в клубе настроены работать с игроком и постепенно развивать его до уровня стабильного футболиста основы. Напомним, 21-летний Тиаре присоединился к «Динамо» в сентябре и уже провел 15 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.