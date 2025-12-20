Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 14:13
1

Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»

В субботу, 20 декабря, сенегальский центральный защитник отмечает день рождения

ФК Динамо Киев. Алиу Тиаре

Киевское «Динамо» опубликовало в субботу, 20 декабря, поздравление для защитника Алиу Тиаре, которому исполнилось 22 года. Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих» в социальных сетях и на официальном сайте.

«Сегодня свой День рождения отмечает сенегальский центральный защитник «Динамо» Алиу Тиаре.

Алиу родился 20 декабря 2003 года в городе Диулулу (Сенегал). В «Динамо» выступал за французские клубы «Гавр» и «Нанси». К нашей команде присоединился в сентябре этого года, и за этот короткий период стал важным игроком основной обоймы.

Поздравляем Алиу с Днем рождения и желаем долгой и успешной карьеры, побед и трофеев в составе киевского «Динамо»! Пусть травмы обходят, а болельщики радуются его успехам в динамовской футболке!»

В нынешнем сезоне сенегалец провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт Тиаре истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Алиу Тиаре день рождения
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
