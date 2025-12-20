Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Удар через себя Мактоминея выставили в художественном музее
20 декабря 2025, 00:43 | Обновлено 20 декабря 2025, 00:49
Гол Мактоминея – теперь и в музее

Getty Images/Global Images Ukraine. Cкотт Мактоминей

В мире футбола далеко не каждый гол становится произведением искусства – но удар Скотта Мактоминея против Дании оказался именно таким.

Невероятный удар через себя полузащитника «Наполи» в ноябрьском матче квалификации помог сборной Шотландии оформить выход на чемпионат мира-2026. Гол, забитый уже на третьей минуте встречи, задал тон матчу и стал отправной точкой победы 4–2, которая вывела «Тартановую армию» на первый мундиаль за последние 28 лет.

Спустя месяц этот момент получил неожиданное признание вне футбольного поля. Фотография удара Мактоминея, сделанная Россом Макдональдом, была выставлена в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. Снимок, на котором футболист завис в воздухе в окружении датских защитников, разместили в Большом зале портретной галереи, где он будет доступен для бесплатного просмотра до января.

Футбол и искусство регулярно пересекаются. Ранее Криштиану Роналду заказывал масштабный художественный коллаж о своей карьере, а Лионель Месси превратил свой легендарный гол в финале Лиги чемпионов-2009 в цифровое арт-произведение, проданное на благотворительном аукционе более чем за 1,8 млн долларов.

Скотт Мактоминей Наполи lifestyle сборная Шотландии по футболу чемпионат Италии по футболу видео
Максим Лапченко Источник: ESPN
