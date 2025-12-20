ВИДЕО. Удар через себя Мактоминея выставили в художественном музее

В мире футбола далеко не каждый гол становится произведением искусства – но удар Скотта Мактоминея против Дании оказался именно таким.

Невероятный удар через себя полузащитника «Наполи» в ноябрьском матче квалификации помог сборной Шотландии оформить выход на чемпионат мира-2026. Гол, забитый уже на третьей минуте встречи, задал тон матчу и стал отправной точкой победы 4–2, которая вывела «Тартановую армию» на первый мундиаль за последние 28 лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Спустя месяц этот момент получил неожиданное признание вне футбольного поля. Фотография удара Мактоминея, сделанная Россом Макдональдом, была выставлена в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. Снимок, на котором футболист завис в воздухе в окружении датских защитников, разместили в Большом зале портретной галереи, где он будет доступен для бесплатного просмотра до января.

Футбол и искусство регулярно пересекаются. Ранее Криштиану Роналду заказывал масштабный художественный коллаж о своей карьере, а Лионель Месси превратил свой легендарный гол в финале Лиги чемпионов-2009 в цифровое арт-произведение, проданное на благотворительном аукционе более чем за 1,8 млн долларов.