Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фонтене – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Франции
Фонтене
20.12.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Франция
Фонтене – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 декабря в 22:00 матч Кубка Франции

Фонтене – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ

В субботу, 20 декабря, состоится матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Фонтене» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Эммануэль Мюрзо» в городе Нант.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фонтене – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фонтене – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Кубок Франции по футболу
