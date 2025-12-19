Франция19 декабря 2025, 05:26 |
Фонтене – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 декабря в 22:00 матч Кубка Франции
В субботу, 20 декабря, состоится матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Фонтене» и «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Эммануэль Мюрзо» в городе Нант.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
