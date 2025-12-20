20 декабря на Стад де ла Божуар пройдет матч 1/32 финала кубка Франции, в котором Фонтене встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фонтене

Команда представляет одноименную коммуну на атлантическом побережье, в западной части страны. Она существует с начала 90-х лет прошлого века, но болтается на самом скромном уровне. Так, сейчас это Насьональ 3, на пятом местном уровне - в общем, любители, которые иногда как-то проявляют себя в кубке.

Новый поход в турнире начинался в прошлом месяце. Сначала клуб только в серии пенальти после нулевой ничьей выбили Шамальер. Ну, а спустя две недели удалось устроить разгром со счетом 4:1 для более известного соперника, Шатору. И призом стал шанс сыграть с главным футбольным грандом как минимум своей страны!

ПСЖ

Клуб наконец-то дорвался до международных успехов. Причем они в 2025-м году буквально сыпятся на футболистов! Сначала наконец-то получилось закрыть давнюю и очень амбициозную задачу, выиграв Лигу чемпионов - еще и с 5:0 в финале с Интером. Потом, конечно же, была осечка, в виде поражения Челси на клубном чемпионате мира. Но зато прибавили сначала Суперкубок УЕФА летом, а потом, на этой неделе, прибавили и Межконтинентальный кубок, по пенальти обыграв Фламенго.

На таком фоне на борьбу на внутренней арене не хватает, кажется, мотивации. Достаточно сказать, что на зимние праздники безоговорочный фаворит уходит на втором месте, уступая Лансу. И ведь нельзя сказать, что неожиданный конкурент так уж силен, просто чемпион в Лиге 1 выиграл только одиннадцать матчей из шестнадцати, и даже дважды проиграв. Но, конечно, закончить успешный в целом 2025-й год вылетом из кубка, тем более ноунейму, не хочется.

Статистика личных встреч

Конечно же, столь разным по уровню командам просто не было где сыграть раньше друг с другом - в Нанте они проведут первый матч.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для гранда. Все же класс даже резервистов у парижан выше - ставим на них с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,60).