Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 23:18
КАМЕНСКИЙ: «Я действительно умею контролировать эмоции, когда это нужно»

Полузащитник «Кривбасса» ответил на вопросы клубной пресс-службы

КАМЕНСКИЙ: «Я действительно умею контролировать эмоции, когда это нужно»
ФК Кривбасс. Александр Каменский

Полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Александр, в одном из недавних интервью ты отметил, что твоя самая большая поддержка – это мама, которая перед матчами всегда находит нужные слова. Какой самый важный совет от нее запомнился тебе больше всего?

– Самый ценный совет от мамы – никогда не останавливаться, даже если что-то не получается или не нравится. Она всегда напоминала мне: если ты выбрал свой путь – иди им до конца и делай все, чтобы достичь цели.

– Тебя часто описывают как очень сдержанного человека. А каким ты являешься на самом деле: внутри такой же спокойный или во время игры эмоции бушуют сильнее, чем кажется?

– Я действительно умею контролировать эмоции, когда это нужно. Но во время игры они значительно сильнее, ведь хочется помочь команде, быть полезным. Главное – не позволять эмоциям навредить, потому что на поле это иногда может сыграть против тебя.

– Болельщики нередко называют тебя молодым, но очень амбициозным и перспективным игроком. Насколько для тебя важны такие слова поддержки и веры с трибун?

– Для меня это большая мотивация. Приятно чувствовать поддержку, и она действительно помогает двигаться вперед, работать еще больше.

– Оцени свой прогресс за последний год. Какой момент стал для тебя переломным в понимании футбола или отношении к работе?

– Год получился довольно неплохим. Переломным моментом стал дебют в профессиональном футболе, тогда я понял, что нужно работать еще больше и совершенствовать навыки, чтобы получать еще больше игрового времени на взрослом уровне.

– Как ты обычно проводишь свое свободное время вне футбола? Есть ли у тебя хобби, о котором не все знают?

– Обычно учусь, восстанавливаюсь, а вечером люблю прогуляться. У меня есть несколько хобби: складываю LEGO, играю в настольный теннис и бильярд, иногда – в компьютерные игры, смотрю фильмы.

– Насколько строго ты соблюдаешь спортивный режим вне тренировок? Есть ли какие-то личные правила, которые ты никогда не нарушаешь?

– Соблюдаю режим, как и любой профессионал, но иногда позволяю себе что-то сладкое. Признаюсь, я люблю блины с вишней. Есть правило, которое никогда не нарушаю: не пропускать тренировки в зале.

– Каков твой привычный ежедневный рацион? Есть ли у тебя любимые блюда, которые помогают поддерживать энергию и форму?

– Мой рацион довольно стабилен: утром – омлет или яйца, в обед – мясо с лапшой или овощами, ужин легче – курица, салат, рис. Слежу за водным балансом. А любимое блюдо – вареники с картошкой.

Дмитрий Вус
