Дьекереш забил все 19 пенальти в национальных чемпионатах с сезона 2023/24
Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал шведский нападающий с одиннадцатиметровой отметки
Шведский нападающий Арсенала Виктор Дьекереш реализовал все 19 пенальти в последних трех сезонах в национальных чемпионатах.
Очередным своим голом с одиннадцатиметровой отметки швед отметился в матче 17-го тура АПЛ, в котором Арсенал играет на выезде против Эвертона.
Этот пенальти стал вторым в АПЛ, реализованном Дёкерешем (первый был в ворота Лидс Юнайтед).
В двух предыдущих сезонах, выступая в составе Спортинга, шведский нападающий забил 17 голов подобным образом в чемпионате Португалии.
Таким образом, Виктор Дьекереш продолжает иметь стопроцентный показатель реализации пенальти в национальных чемпионатах (19/19).
Все команды, против которых Виктор Дьекереш реализовал пенальти в матчах национальных чемпионатов, начиная с сезона 2023/24
- 2025/26 – Эвертон
- 2025/26 – Лидс Юнайтед
- 2024/25 – Эштрела
- 2024/25 – Эштрела
- 2024/25 – Фомоликан
- 2024/25 – Каза Пия
- 2024/25 – Эштурил
- 2024/25 – Морейренсе
- 2024/25 – Эштрела
- 2024/25 – Каза Пия
- 2024/25 – Арока
- 2024/25 – Порту
- 2024/25 – Фаренсе
- 2024/25 – Насьонал
- 2023/24 – Шавиш
- 2023/24 – Боавишта
- 2023/24 – Каза Пия
- 2023/24 – Фаренсе
- 2023/24 – Фаренсе
Viktor Gyokeres is lethal from the penalty spot 🎯🔥 pic.twitter.com/MDtInefvjh— Match of the Day (@BBCMOTD) December 20, 2025
