Шведский нападающий Арсенала Виктор Дьекереш реализовал все 19 пенальти в последних трех сезонах в национальных чемпионатах.

Очередным своим голом с одиннадцатиметровой отметки швед отметился в матче 17-го тура АПЛ, в котором Арсенал играет на выезде против Эвертона.

Этот пенальти стал вторым в АПЛ, реализованном Дёкерешем (первый был в ворота Лидс Юнайтед).

В двух предыдущих сезонах, выступая в составе Спортинга, шведский нападающий забил 17 голов подобным образом в чемпионате Португалии.

Таким образом, Виктор Дьекереш продолжает иметь стопроцентный показатель реализации пенальти в национальных чемпионатах (19/19).

Все команды, против которых Виктор Дьекереш реализовал пенальти в матчах национальных чемпионатов, начиная с сезона 2023/24

2025/26 – Эвертон

2025/26 – Лидс Юнайтед

2024/25 – Эштрела

2024/25 – Эштрела

2024/25 – Фомоликан

2024/25 – Каза Пия

2024/25 – Эштурил

2024/25 – Морейренсе

2024/25 – Эштрела

2024/25 – Каза Пия

2024/25 – Арока

2024/25 – Порту

2024/25 – Фаренсе

2024/25 – Насьонал

2023/24 – Шавиш

2023/24 – Боавишта

2023/24 – Каза Пия

2023/24 – Фаренсе

2023/24 – Фаренсе