Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дьекереш забил все 19 пенальти в национальных чемпионатах с сезона 2023/24
Англия
20 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 21 декабря 2025, 00:08
91
0

Дьекереш забил все 19 пенальти в национальных чемпионатах с сезона 2023/24

Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал шведский нападающий с одиннадцатиметровой отметки

20 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 21 декабря 2025, 00:08
91
0
Дьекереш забил все 19 пенальти в национальных чемпионатах с сезона 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

Шведский нападающий Арсенала Виктор Дьекереш реализовал все 19 пенальти в последних трех сезонах в национальных чемпионатах.

Очередным своим голом с одиннадцатиметровой отметки швед отметился в матче 17-го тура АПЛ, в котором Арсенал играет на выезде против Эвертона.

Этот пенальти стал вторым в АПЛ, реализованном Дёкерешем (первый был в ворота Лидс Юнайтед).

В двух предыдущих сезонах, выступая в составе Спортинга, шведский нападающий забил 17 голов подобным образом в чемпионате Португалии.

Таким образом, Виктор Дьекереш продолжает иметь стопроцентный показатель реализации пенальти в национальных чемпионатах (19/19).

Все команды, против которых Виктор Дьекереш реализовал пенальти в матчах национальных чемпионатов, начиная с сезона 2023/24

  • 2025/26 – Эвертон
  • 2025/26 – Лидс Юнайтед
  • 2024/25 – Эштрела
  • 2024/25 – Эштрела
  • 2024/25 – Фомоликан
  • 2024/25 – Каза Пия
  • 2024/25 – Эштурил
  • 2024/25 – Морейренсе
  • 2024/25 – Эштрела
  • 2024/25 – Каза Пия
  • 2024/25 – Арока
  • 2024/25 – Порту
  • 2024/25 – Фаренсе
  • 2024/25 – Насьонал
  • 2023/24 – Шавиш
  • 2023/24 – Боавишта
  • 2023/24 – Каза Пия
  • 2023/24 – Фаренсе
  • 2023/24 – Фаренсе
По теме:
Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ
Снова минимальная победа. Арсенал обыграл Эвертон благодаря пенальти
Всё очень серьезно. Спортивный врач оценил страшную травму Исака
Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Арсенал Виктор Дьекереш пенальти статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 20 декабря 2025, 23:07 0
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20 декабря 2025, 04:02 2
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала

Легенда «бланкос» поздравил украинского вратаря

Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Футбол | 20.12.2025, 08:00
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 20.12.2025, 07:18
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20.12.2025, 17:43
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 42
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 9
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 3
Футбол
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем