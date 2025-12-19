Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Французский вратарь не собирается сидеть на скамейке запасных
Голкипер французского ПСЖ Люка Шевалье намерен вернуть место в стартовом составе парижской команды и выиграть конкуренцию у россиянина Матвея Сафонова. Об этом сообщил L’Équipe.
Французский футболист пропустил четыре игры (две – из-за травмы) и теперь рискует получить статус второго номера, учитывая игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка, в котором россиянин отбил четыре пенальти и помог ПСЖ победить бразильский «Фламенго».
В клубе провели разговор с Шевалье, в ходе которого сообщили, что не собирались рисковать здоровьем своего первого номера, который только восстановился после травмы.
Однако, сам Люка уверяет, что был готов выйти в стартовом составе, но выбор главного тренера Луиса Энрике остановился на Сафонове. Француз не собирается мириться с ролью второго номера и планирует вытеснить россиянина со стартового состава.
В нынешнем сезоне Шевалье провел 20 матчей, в которых пропустил 22 гола и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В активе его конкурента – четыре игры, три пропущенных и два матча, сыгранных на ноль.
