Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Голкипер французского ПСЖ Люка Шевалье намерен вернуть место в стартовом составе парижской команды и выиграть конкуренцию у россиянина Матвея Сафонова. Об этом сообщил L’Équipe.

Французский футболист пропустил четыре игры (две – из-за травмы) и теперь рискует получить статус второго номера, учитывая игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка, в котором россиянин отбил четыре пенальти и помог ПСЖ победить бразильский «Фламенго».

В клубе провели разговор с Шевалье, в ходе которого сообщили, что не собирались рисковать здоровьем своего первого номера, который только восстановился после травмы.

Однако, сам Люка уверяет, что был готов выйти в стартовом составе, но выбор главного тренера Луиса Энрике остановился на Сафонове. Француз не собирается мириться с ролью второго номера и планирует вытеснить россиянина со стартового состава.

В нынешнем сезоне Шевалье провел 20 матчей, в которых пропустил 22 гола и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В активе его конкурента – четыре игры, три пропущенных и два матча, сыгранных на ноль.