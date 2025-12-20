Франция20 декабря 2025, 21:13 |
Энрике принял решение об участии Забарного в следующем матче
Илья сыграет в Кубке Франции
20 декабря 2025, 21:13
В субботу, 20 декабря, состоится матч 1/32 финала Кубка Франции между «Фонтене» и «ПСЖ».
Поединок пройдет на стадионе «Эммануэль Мюрзо» в Нанте, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Наставник парижан Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот поединок.
С первых минут матч начнет в стартовом составе футболист сборной Украины Илья Забарный.
