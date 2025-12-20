Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике принял решение об участии Забарного в следующем матче
Франция
20 декабря 2025, 21:13 |
665
0

Энрике принял решение об участии Забарного в следующем матче

Илья сыграет в Кубке Франции

20 декабря 2025, 21:13 |
665
0
Энрике принял решение об участии Забарного в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 20 декабря, состоится матч 1/32 финала Кубка Франции между «Фонтене» и «ПСЖ».

Поединок пройдет на стадионе «Эммануэль Мюрзо» в Нанте, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник парижан Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот поединок.

С первых минут матч начнет в стартовом составе футболист сборной Украины Илья Забарный.

По теме:
Забарный не будет играть с Сафоновым как минимум месяц
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ
Кубок Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20 декабря 2025, 09:44 0
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом

Энтони нокаутировал Джейка в 6 раунде

Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20 декабря 2025, 01:07 1
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль

В субботу нас ждет целых восемь поединков чемпионата Англии по футболу

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 20.12.2025, 19:32
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20.12.2025, 15:44
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Футбол | 20.12.2025, 07:22
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 41
Бокс
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 13
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем