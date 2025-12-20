Энрике принял решение об участии Забарного в следующем матче

В субботу, 20 декабря, состоится матч 1/32 финала Кубка Франции между «Фонтене» и «ПСЖ».

Поединок пройдет на стадионе «Эммануэль Мюрзо» в Нанте, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Наставник парижан Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот поединок.

С первых минут матч начнет в стартовом составе футболист сборной Украины Илья Забарный.