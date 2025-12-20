Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Испания
20 декабря 2025, 06:42
1426
0

Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке

Украинский голкипер сыграл в стартовом составе «бланкос»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Андрей Лунин стал героем матча Кубка Испании, помогая «Реалу» одолеть «Талаверу де ла Рейна» со счетом 3:2. Украинский вратарь решающим сейвом в концовке поединка спас команду от дополнительного времени и истощения, и именно этот момент отметил наставник «Реала» Хаби Алонсо.

«Ты великолепен, Андрей. Этот сейв в конце демонстрирует идеальное позиционирование и концентрацию. Ты спас нас от дополнительного времени и дальнейшей усталости», — сказал Алонсо Лунину в раздевалке после игры.

Несмотря на статус запасного, Лунин продолжает подтверждать свой профессионализм, конкурируя за место в основе с Тибо Куртуа. Контракт вратаря с «Реалом» действует до 2030 года, и клуб готов поддержать его любое решение относительно будущего.


Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
видео Реал Мадрид Талавера Кубок Испании по футболу Андрей Лунин сэйвы
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
