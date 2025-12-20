Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке

Андрей Лунин стал героем матча Кубка Испании, помогая «Реалу» одолеть «Талаверу де ла Рейна» со счетом 3:2. Украинский вратарь решающим сейвом в концовке поединка спас команду от дополнительного времени и истощения, и именно этот момент отметил наставник «Реала» Хаби Алонсо.

«Ты великолепен, Андрей. Этот сейв в конце демонстрирует идеальное позиционирование и концентрацию. Ты спас нас от дополнительного времени и дальнейшей усталости», — сказал Алонсо Лунину в раздевалке после игры.

Несмотря на статус запасного, Лунин продолжает подтверждать свой профессионализм, конкурируя за место в основе с Тибо Куртуа. Контракт вратаря с «Реалом» действует до 2030 года, и клуб готов поддержать его любое решение относительно будущего.