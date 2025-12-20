Воспитанник Динамо останется без клуба. От него планируют избавиться

«Эпицентр» планирует попрощаться с украинским вингером Денисом Янаковым. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист, как ожидается, покинет клуб. Воспитанник «Динамо» в текущем сезоне ни разу не попал в стартовый состав своей команды, семь раз вышел на поле со скамьи запасных.

Под вопросом будущее одного из лидеров команды: Александр Климец может покинуть «Эпицентр». На футболиста претендуют сразу несколько клубов Украинской Премьер-лиги, при этом клуб из Камянца-Подольского намерен продлить с ним контракт.

