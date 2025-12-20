Воспитанник Динамо останется без клуба. От него планируют избавиться
Денис Янаков покинет «Эпицентр», под вопросом судьба Александра Климца
«Эпицентр» планирует попрощаться с украинским вингером Денисом Янаковым. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 26-летний футболист, как ожидается, покинет клуб. Воспитанник «Динамо» в текущем сезоне ни разу не попал в стартовый состав своей команды, семь раз вышел на поле со скамьи запасных.
Под вопросом будущее одного из лидеров команды: Александр Климец может покинуть «Эпицентр». На футболиста претендуют сразу несколько клубов Украинской Премьер-лиги, при этом клуб из Камянца-Подольского намерен продлить с ним контракт.
Ранее сообщалось о том, что Сергей Нагорняк высказался о предстоящем трансферном окне для «Эпицентра».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп пошутил, что это произойдет в 75 или 76 лет
Легенда «бланкос» поздравил украинского вратаря