Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 21:53 | Обновлено 20 декабря 2025, 22:01
Воспитанник Динамо останется без клуба. От него планируют избавиться

Денис Янаков покинет «Эпицентр», под вопросом судьба Александра Климца

ФК Эпицентр

«Эпицентр» планирует попрощаться с украинским вингером Денисом Янаковым. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист, как ожидается, покинет клуб. Воспитанник «Динамо» в текущем сезоне ни разу не попал в стартовый состав своей команды, семь раз вышел на поле со скамьи запасных.

Под вопросом будущее одного из лидеров команды: Александр Климец может покинуть «Эпицентр». На футболиста претендуют сразу несколько клубов Украинской Премьер-лиги, при этом клуб из Камянца-Подольского намерен продлить с ним контракт.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Нагорняк высказался о предстоящем трансферном окне для «Эпицентра».

