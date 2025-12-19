Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГОРНЯК: «Рассчитываем где-то на трех, а лучше четырех новых футболистов»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 11:50 | Обновлено 19 декабря 2025, 11:51
232
0

НАГОРНЯК: «Рассчитываем где-то на трех, а лучше четырех новых футболистов»

Коуч «Эпицентра» прокомментировал предстоящее трансферное окно

19 декабря 2025, 11:50 | Обновлено 19 декабря 2025, 11:51
232
0
НАГОРНЯК: «Рассчитываем где-то на трех, а лучше четырех новых футболистов»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Украинский тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал предстоящее трансферное окно:

– Сейчас пауза в чемпионате. Пока футболисты отдыхают, тренерский штаб все равно работает, ведь идет активный поиск футболистов, которые могли бы усилить команду. Сколько новичков можно ожидать и, соответственно, будут ли игроки, с которыми клуб попрощается?

– Новички будут. Рассчитываем где-то на трех, а лучше четырех новых футболистов, чтобы усилиться. Ну и сейчас пока не могу сказать, кто покинет «Эпицентр», но, думаю, примерно со столькими игроками и расстанемся. С кем-то окончательно, кого-то отдадим в аренду. Без этого в футболе никак. Мы понимаем, что нам нужно усиливаться.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» объявил планы на зимние сборы.

По теме:
Первым зимним новичком Карпат может стать экс‑игрок львовян
Бывший защитник сборной Украины попал в шорт-лист казахстанского клуба
Костюк подтвердил. Динамо планирует усилиться во время трансферного окна
трансферы трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Даниил Кирияка Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко
Футбол | 19 декабря 2025, 10:36 1
«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко
«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко

Федорчук считает, что Матвей сильнее Герреро, но ему еще нужно много работать над собой

Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Футбол | 18 декабря 2025, 16:02 0
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»

Такие разные задачи у динамовцев и «горняков»

Украинский вратарь в матче ЛК едва не «съел арбитра живьем», обматерив его
Футбол | 19.12.2025, 03:54
Украинский вратарь в матче ЛК едва не «съел арбитра живьем», обматерив его
Украинский вратарь в матче ЛК едва не «съел арбитра живьем», обматерив его
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 19.12.2025, 10:07
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Футбол | 18.12.2025, 20:42
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 54
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем