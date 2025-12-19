НАГОРНЯК: «Рассчитываем где-то на трех, а лучше четырех новых футболистов»

Украинский тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал предстоящее трансферное окно:

– Сейчас пауза в чемпионате. Пока футболисты отдыхают, тренерский штаб все равно работает, ведь идет активный поиск футболистов, которые могли бы усилить команду. Сколько новичков можно ожидать и, соответственно, будут ли игроки, с которыми клуб попрощается?

– Новички будут. Рассчитываем где-то на трех, а лучше четырех новых футболистов, чтобы усилиться. Ну и сейчас пока не могу сказать, кто покинет «Эпицентр», но, думаю, примерно со столькими игроками и расстанемся. С кем-то окончательно, кого-то отдадим в аренду. Без этого в футболе никак. Мы понимаем, что нам нужно усиливаться.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» объявил планы на зимние сборы.