Будет два этапа подготовки. Эпицентр объявил планы на зимние сборы

После матча 16-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:5), который состоялся 14 декабря во Львове, «Эпицентр» ушел в отпуск, сообщает пресс-служба клуба.

Отдых не будет долгим. Уже в начале января футболисты получат индивидуальные задания, а затем проведут первый этап учебно-тренировочных сборов, который пройдет с 10 по 17 января в Киеве. На них команда больше уделит внимание физической подготовке, а в завершение сыграет и первый контрольный матч.

С 21 января по 13 февраля «Эпицентр» ожидает второй этап подготовки, который пройдет в турецком городе Анталия.

«Легко не будет, – рассказал клубной пресс-службе главный тренер ФК «Эпицентр» Сергей Нагорняк, – Команду ждут интенсивные тренировки, а также пять спаррингов с командами из других стран».

После возвращения из Турции команда получит несколько дней выходных, после которых начнет готовиться к матчу против черкасского ЛНЗ, который должен состояться 21 февраля (базовая дата) 2026 года.

Кто будет соперниками каменчан в контрольных матчах, клуб сообщит позже.