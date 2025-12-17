Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет два этапа подготовки. Эпицентр объявил планы на зимние сборы
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 13:49
218
1

Запланировано провести шесть спаррингов

Эпицентр

После матча 16-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:5), который состоялся 14 декабря во Львове, «Эпицентр» ушел в отпуск, сообщает пресс-служба клуба.

Отдых не будет долгим. Уже в начале января футболисты получат индивидуальные задания, а затем проведут первый этап учебно-тренировочных сборов, который пройдет с 10 по 17 января в Киеве. На них команда больше уделит внимание физической подготовке, а в завершение сыграет и первый контрольный матч.

С 21 января по 13 февраля «Эпицентр» ожидает второй этап подготовки, который пройдет в турецком городе Анталия.

«Легко не будет, – рассказал клубной пресс-службе главный тренер ФК «Эпицентр» Сергей Нагорняк, – Команду ждут интенсивные тренировки, а также пять спаррингов с командами из других стран».

После возвращения из Турции команда получит несколько дней выходных, после которых начнет готовиться к матчу против черкасского ЛНЗ, который должен состояться 21 февраля (базовая дата) 2026 года.

Кто будет соперниками каменчан в контрольных матчах, клуб сообщит позже.

По теме:
Жена экс-игрока сборной Украины: «Боже, я не понимаю, как мы остались живы»
Придется делать операцию. Защитник Александрии получил серьезную травму
Маркевич дал совет Суркису после назначения Костюка коучем Динамо
Эпицентр Каменец-Подольский учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Эпицентр
