Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ

21-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет 75-й матч в АПЛ.

Произойдет это в выездном матче 17-го тура против Вулверхэмптона, в котором украинец выйдет в стартовом составе «пчел».

Ярмолюк станет лишь 5-м представителем Украины, сыграющим 75+ матчей в АПЛ.

Первыми тремя были Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (123), Олег Лужный (82) и Илья Забарный (78).

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом игры Вулверхэмптон – Брентфорд)