Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ
Англия
20 декабря 2025, 16:39 | Обновлено 20 декабря 2025, 16:41
256
0

Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ

До четвертого места полузащитнику Брентфорда не хватает еще 3 игры

20 декабря 2025, 16:39 | Обновлено 20 декабря 2025, 16:41
256
0
Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет 75-й матч в АПЛ.

Произойдет это в выездном матче 17-го тура против Вулверхэмптона, в котором украинец выйдет в стартовом составе «пчел».

Ярмолюк станет лишь 5-м представителем Украины, сыграющим 75+ матчей в АПЛ.

Первыми тремя были Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (123), Олег Лужный (82) и Илья Забарный (78).

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом игры Вулверхэмптон – Брентфорд)

  • 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
  • 123 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
  • 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 75 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
По теме:
Холанд забил 10 голов в АПЛ в ворота Вест Хэма. Забивал ли кому-то больше?
Холанд догнал Роналду в бомбардирском рейтинге АПЛ
Вольтемаде стал 4-м в АПЛ, кто сделал дубль против Челси в первые 20 минут
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк статистика Александр Зинченко Виталий Миколенко Олег Лужный Илья Забарный Андрей Ярмоленко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20 декабря 2025, 04:02 1
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала

Легенда «бланкос» поздравил украинского вратаря

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
Футбол | 20 декабря 2025, 14:40 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»

Легендарный тренер считает, что Александр Шовковский провел хорошую работу во главе Динамо

Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Бокс | 20.12.2025, 08:08
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 20.12.2025, 07:18
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 20.12.2025, 08:49
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 44
Бокс
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
18.12.2025, 20:42 6
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем