Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ
До четвертого места полузащитнику Брентфорда не хватает еще 3 игры
21-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет 75-й матч в АПЛ.
Произойдет это в выездном матче 17-го тура против Вулверхэмптона, в котором украинец выйдет в стартовом составе «пчел».
Ярмолюк станет лишь 5-м представителем Украины, сыграющим 75+ матчей в АПЛ.
Первыми тремя были Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (123), Олег Лужный (82) и Илья Забарный (78).
Матчи украинцев в АПЛ (с учетом игры Вулверхэмптон – Брентфорд)
- 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
- 123 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 75 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
