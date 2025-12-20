Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
20 декабря 2025, 16:14
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на игру Вулверхэмптон – Брентфорд

Матч 17-го тура АПЛ начнется в 17:00

20 декабря 2025, 16:14
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на игру Вулверхэмптон – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 17-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Игра состоится на арене «Молинью» в Вулверхэмптоне и начнется в 17:00 по киевскому времени.

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 19 матчей в составе «Брентфорда» и 1 голевая передача.

Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Брентфорд:

