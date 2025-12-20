Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на игру Вулверхэмптон – Брентфорд
Матч 17-го тура АПЛ начнется в 17:00
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 17-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».
Игра состоится на арене «Молинью» в Вулверхэмптоне и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 19 матчей в составе «Брентфорда» и 1 голевая передача.
Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Брентфорд:
4️⃣ changes from Arsenal— Wolves (@Wolves) December 20, 2025
🇪🇸 Fer Lopez starts
🧤 Sa returns to the side
Our team to take on @BrentfordFC 📋 pic.twitter.com/t2Yrs49C9Q
Your Bees to face Wolves 🐝 pic.twitter.com/L870K9c1xP— Brentford FC (@BrentfordFC) December 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный тренер считает, что Александр Шовковский провел хорошую работу во главе Динамо
Энтони нокаутировал Джейка в 6 раунде