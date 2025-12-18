Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 23:14
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата

«Бешикташ» активизировал усилия по трансферу украинца

18 декабря 2025, 23:14 |
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко.

По данным источников, клуб активно отслеживает ситуацию с украинским игроком и уже начал работу по оценке возможности трансфера. Пока переговоры находятся на начальном этапе, конкретные условия перехода не разглашаются.

Отметим, что после Евро-2024 была информация, что «Бешикташ» уже выходил на Шапаренко, предлагал 12 миллионов, но сам игрок отказался от трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

_ Moore
Турція - це не Європа; в кращому випадку - Євразія, як касапстан.
Ответить
+1
GroundUnder
чемпионат уровня топ-10 Европы, неплохо
Ответить
+1
batistuta
кохають турченятка нащіх противних... 
Ответить
-2
