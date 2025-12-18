Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
«Бешикташ» активизировал усилия по трансферу украинца
Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко.
По данным источников, клуб активно отслеживает ситуацию с украинским игроком и уже начал работу по оценке возможности трансфера. Пока переговоры находятся на начальном этапе, конкретные условия перехода не разглашаются.
Отметим, что после Евро-2024 была информация, что «Бешикташ» уже выходил на Шапаренко, предлагал 12 миллионов, но сам игрок отказался от трансфера.
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
