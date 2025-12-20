Испания20 декабря 2025, 22:14 |
Реал – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги
В субботу, 20 декабря, проходит поединок 17-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома принимает «Севилью».
Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин начал матч на скамье запасных.
Ла Лига. 17-й тур
Реал Мадрид – Севилья – 0:0 (обновляется)
