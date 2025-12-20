Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Испания
Реал – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

В субботу, 20 декабря, проходит поединок 17-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома принимает «Севилью».

Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин начал матч на скамье запасных.

Ла Лига. 17-й тур

Реал Мадрид – Севилья – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Суперматч: в чемпионате Украины выдали перестрелку на восемь голов
ФОТО. У Килиана Мбаппе – новая девушка? Кто она?
Есть ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Реал – Севилья
Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
