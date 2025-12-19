Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Суркис разговаривал с этим тренером, но он не захотел ехать»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 07:00 |
1176
0

Олег САЛЕНКО: «Суркис разговаривал с этим тренером, но он не захотел ехать»

Саленко знает, что «Динамо» общалось с иностранцем

19 декабря 2025, 07:00 |
1176
0
Олег САЛЕНКО: «Суркис разговаривал с этим тренером, но он не захотел ехать»
ФК Динамо. Олег Саленко

Легенда «Динамо» Олег Саленко оценил назначение Игоря Костюка главным тренером киевлян и рассказал, что клуб общался с иностранным специалистом перед принятием окончательного решения.

– Как вы оцениваете решение назначить Игоря Костюка полноценным главным тренером «Динамо»? Это реальная ставка на своих воспитанников, продолжение истории «динамовских сердец» или просто вынужденный шаг из-за отсутствия альтернатив?

– Я думаю, что это все вместе. Мы же понимаем ситуацию в стране. Я знаю, что Суркисы разговаривали с иностранными тренерами, но сейчас никто не соглашается ехать. Поэтому на данный момент это лучшее решение.

По теме:
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
ПОНОМАРЕНКО: «Обидно. Возможно, немного не повезло с жеребьевкой»
КАБАЕВ: «Как там говорят: после драки кулаками уже не машут»
Олег Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Футбол | 19 декабря 2025, 04:06 0
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу

Главный тренер горняков провел пресс-конферецию после матча с Риекой в шестом туре ЛК

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19 декабря 2025, 00:23 25
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера

Потенциальные оппоненты горняков: КуПС, Шкендия, Лех Познань, Самсунспор

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 18.12.2025, 23:14
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Футбол | 18.12.2025, 07:32
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 37
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем