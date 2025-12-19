Олег САЛЕНКО: «Суркис разговаривал с этим тренером, но он не захотел ехать»
Саленко знает, что «Динамо» общалось с иностранцем
Легенда «Динамо» Олег Саленко оценил назначение Игоря Костюка главным тренером киевлян и рассказал, что клуб общался с иностранным специалистом перед принятием окончательного решения.
– Как вы оцениваете решение назначить Игоря Костюка полноценным главным тренером «Динамо»? Это реальная ставка на своих воспитанников, продолжение истории «динамовских сердец» или просто вынужденный шаг из-за отсутствия альтернатив?
– Я думаю, что это все вместе. Мы же понимаем ситуацию в стране. Я знаю, что Суркисы разговаривали с иностранными тренерами, но сейчас никто не соглашается ехать. Поэтому на данный момент это лучшее решение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер горняков провел пресс-конферецию после матча с Риекой в шестом туре ЛК
Потенциальные оппоненты горняков: КуПС, Шкендия, Лех Познань, Самсунспор