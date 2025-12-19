Олег САЛЕНКО: «Суркис разговаривал с этим тренером, но он не захотел ехать»

Легенда «Динамо» Олег Саленко оценил назначение Игоря Костюка главным тренером киевлян и рассказал, что клуб общался с иностранным специалистом перед принятием окончательного решения.

– Как вы оцениваете решение назначить Игоря Костюка полноценным главным тренером «Динамо»? Это реальная ставка на своих воспитанников, продолжение истории «динамовских сердец» или просто вынужденный шаг из-за отсутствия альтернатив?

– Я думаю, что это все вместе. Мы же понимаем ситуацию в стране. Я знаю, что Суркисы разговаривали с иностранными тренерами, но сейчас никто не соглашается ехать. Поэтому на данный момент это лучшее решение.