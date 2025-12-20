Мирон МАРКЕВИЧ – руководство Динамо: «Я не знаю, как они думают»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, сколько времени нужно новому главному тренеру киевского «Динамо» Игорю Костюку во главе столичного клуба:

«Я не знаю, как думает руководство «Динамо», это нужно спрашивать у них. Я говорю так, как есть: команда сейчас не та, что нужна для такого клуба, как «Динамо» Киев. Поэтому все будет зависеть от пополнения и от того, как войдет молодежь в первую команду. Сейчас рано прогнозировать».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

