Мирон МАРКЕВИЧ – руководство Динамо: «Я не знаю, как они думают»
Легендарный украинский тренер рассказал, сколько времени нужно Игорю Костюку
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, сколько времени нужно новому главному тренеру киевского «Динамо» Игорю Костюку во главе столичного клуба:
«Я не знаю, как думает руководство «Динамо», это нужно спрашивать у них. Я говорю так, как есть: команда сейчас не та, что нужна для такого клуба, как «Динамо» Киев. Поэтому все будет зависеть от пополнения и от того, как войдет молодежь в первую команду. Сейчас рано прогнозировать».
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.
Ранее Мирон Маркевич сравнил Игоря Костюка с Александром Шовковским.
