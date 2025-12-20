Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 23:39
Мирон МАРКЕВИЧ – руководство Динамо: «Я не знаю, как они думают»

Легендарный украинский тренер рассказал, сколько времени нужно Игорю Костюку

Мирон МАРКЕВИЧ – руководство Динамо: «Я не знаю, как они думают»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, сколько времени нужно новому главному тренеру киевского «Динамо» Игорю Костюку во главе столичного клуба:

«Я не знаю, как думает руководство «Динамо», это нужно спрашивать у них. Я говорю так, как есть: команда сейчас не та, что нужна для такого клуба, как «Динамо» Киев. Поэтому все будет зависеть от пополнения и от того, как войдет молодежь в первую команду. Сейчас рано прогнозировать».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

Ранее Мирон Маркевич сравнил Игоря Костюка с Александром Шовковским.

Динамо Киев Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
