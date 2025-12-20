Как сыграл Яремчук? Олимпиакос потерял очки в чемпионате Греции

В субботу, 20 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Греции состоялся поединок между «Олимпиакосом» и «Кифисией».

Матч принимал «Георгиус Караискаис Стэдиум», который расположен в городе Пирей.

Хозяева поля сенсационно потеряли очки, поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, ничем особым не запомнился и покинул поле на 86-й минуте.

С 36 очками «Олимпиакос» продолжает лидировать в таблице. «Кифисия» с 18 очками – восьмая.

Чемпионат Греции. 15-й тур

Олимпиакос – Кифисия – 1:1

Голы: Тареми, 19 (пенальти) – Пантелидис, 23

Удаление: Пантелидис, 90+4