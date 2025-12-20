Как сыграл Яремчук? Олимпиакос потерял очки в чемпионате Греции
Местный гранд сыграл вничью с «Кифисией»
В субботу, 20 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Греции состоялся поединок между «Олимпиакосом» и «Кифисией».
Матч принимал «Георгиус Караискаис Стэдиум», который расположен в городе Пирей.
Хозяева поля сенсационно потеряли очки, поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, ничем особым не запомнился и покинул поле на 86-й минуте.
С 36 очками «Олимпиакос» продолжает лидировать в таблице. «Кифисия» с 18 очками – восьмая.
Чемпионат Греции. 15-й тур
Олимпиакос – Кифисия – 1:1
Голы: Тареми, 19 (пенальти) – Пантелидис, 23
Удаление: Пантелидис, 90+4
