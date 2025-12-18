Англия18 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:49
48
0
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 20 декабря в 22:00 по Киеву
18 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:49
48
0
В субботу, 20 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – АрсеналСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 декабря 2025, 21:57 53
Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей, но понадобилась серия пенальти
Футбол | 18 декабря 2025, 18:31 0
Поединок состоится 18 декабря в 21:00 по Киеву
Бокс | 18.12.2025, 07:22
Футбол | 18.12.2025, 13:30
Футбол | 18.12.2025, 08:34
Комментарии 0
Популярные новости
16.12.2025, 19:47 1
17.12.2025, 08:41 15
17.12.2025, 08:23 14
18.12.2025, 08:56 4
17.12.2025, 13:46 3
17.12.2025, 10:56 1
17.12.2025, 23:55 10