Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Эвертон
20.12.2025 22:00 - : -
Арсенал
Англия
18 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:49
Матч состоится 20 декабря в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Арсенал

В субботу, 20 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Эвертон - Арсенал
