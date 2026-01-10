Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Росеньор уверен, что может добиться успеха
Новый тренер Челси Лиам Росеньор отметил, что ранее в карьере всегда добивался успеха и убежден, что является хорошим наставником.
«Я никогда не ограничиваю свои амбиции. Не хочу показаться высокомерным, и я не высокомерный, но я – хороший тренер. И на каждой работе – помощником, временным тренером или наставником – я добивался успеха».
«Это не гарантирует успех в Челси, но я делаю все, чтобы быть успешным в таком большом клубе. И я считаю, что смогу быть успешным в Челси», – сказал Росеньор.
Наставник заменил Энцо Мареску, которого уволили в конце декабря.
