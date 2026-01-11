Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 03:34 | Обновлено 11 января 2026, 03:51
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ярослав Кисиль стал игроком клуба Кудровка

Клуб достигнута договоренность об аренде футболиста у черкасского ЛНЗ

ФК Кудровка. Ярослав Кисиль

Украинский защитник Ярослав Кисиль будет выступать за клуб «Кудровка».

«Кудровка» договорилась с черкасским ЛНЗ об аренде 22-летнего защитника.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона 2025/26.

Молодой футболист в УПЛ провел 36 поединков в составах «Зари», «Мину», «Черноморца» и ЛНЗ.

«Кудровка» пожелала Ярославу проявить лучшие качества в команде.

Николай Степанов Источник: ФК Кудровка
