Украина. Премьер лига11 января 2026, 03:34 | Обновлено 11 января 2026, 03:51
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ярослав Кисиль стал игроком клуба Кудровка
Клуб достигнута договоренность об аренде футболиста у черкасского ЛНЗ
11 января 2026, 03:34 | Обновлено 11 января 2026, 03:51
Украинский защитник Ярослав Кисиль будет выступать за клуб «Кудровка».
«Кудровка» договорилась с черкасским ЛНЗ об аренде 22-летнего защитника.
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона 2025/26.
Молодой футболист в УПЛ провел 36 поединков в составах «Зари», «Мину», «Черноморца» и ЛНЗ.
«Кудровка» пожелала Ярославу проявить лучшие качества в команде.
