Луис Энрике принял решение о своем будущем в ПСЖ
Тренер уйдет по окончании действующего контракта
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отклонил чрезвычайно щедрое предложение от руководства парижского клуба.
Как сообщает Marca, французский гранд был готов предложить испанскому специалисту беспрецедентный контракт – фактически пожизненное соглашение, которого еще не было в истории футбола.
Впрочем, Энрике не заинтересован в долгосрочной привязанности к одному клубу. По информации источника, тренер ищет новые вызовы и уже определил для себя ориентир – завершить работу в ПСЖ в 2027 году.
Энрике в прошлом сезоне удалось привести «ПСЖ» к европейскому треблу.
