Луис Энрике принял решение о своем будущем в ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отклонил чрезвычайно щедрое предложение от руководства парижского клуба.

Как сообщает Marca, французский гранд был готов предложить испанскому специалисту беспрецедентный контракт – фактически пожизненное соглашение, которого еще не было в истории футбола.

Впрочем, Энрике не заинтересован в долгосрочной привязанности к одному клубу. По информации источника, тренер ищет новые вызовы и уже определил для себя ориентир – завершить работу в ПСЖ в 2027 году.

Энрике в прошлом сезоне удалось привести «ПСЖ» к европейскому треблу.