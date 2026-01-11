Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 января 2026, 01:32
Бывший футболист призвал молиться за него, потому что он умирает

Мусонда – о своем состоянии здоровья

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламиша Мусонда

Бывший игрок «Челси» Ламиша Мусонда обратился к болельщикам с трогательным сообщением о своем критическом состоянии здоровья. 33-летний экс-футболист признался, что может прожить всего несколько дней.

«Когда я осознаю, что у меня осталось всего несколько дней, я также понимаю, сколько людей было рядом со мной, и я всегда буду это ценить. Жизнь состоит из взлетов и падений, и никто на самом деле не может понять боль, которую ты переживаешь.

Последние два года были для меня особенно тяжелыми. Мое состояние критическое, я борюсь, чтобы восстановить здоровье и выжить. Ваша помощь и молитвы очень важны. Я не сдамся до последнего вздоха», – добавил Мусонда.

