ФОТО. Сыну Руни запретили играть в любимых бутсах за МЮ. Почему?

Уэйн Руни рассказал, что его сыну Каю запретили играть в любимых бутсах Puma за молодежные команды «Манчестер Юнайтед».

16-летний Кай, подписавший контракт с клубом в 11 лет, считается перспективным нападающим, но статус сына легенды «Олд Траффорд» не дает ему привилегий. В 2022 году он заключил контракт с Puma, однако в команде U16 академии всем игрокам запрещено носить индивидуальную экипировку – все обязаны играть в одинаковых бутсах. По словам Руни, это сделано ради равенства, так как не все семьи могут позволить себе дорогую обувь.

При этом, выступая за команду U18, Кай уже может играть в бутсах Puma. В этом сезоне он дебютировал за U18 под руководством Даррена Флетчера, забил «Мидлсбро», а после травмы вернулся с голом в матче Кубка Премьер-лиги против «Бирмингема» (6:0).

Кай мечтает пробиться в первую команду и выигрывать трофеи. Помимо него, еще один сын Руни – Клей – также занимается в академии «Юнайтед», Касс играет за молодежку «Эвертона», а Кит, по его словам, уже завершил футбольную карьеру.