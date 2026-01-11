Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сыну Руни запретили играть в любимых бутсах за МЮ. Почему?
Другие новости
11 января 2026, 02:02 | Обновлено 11 января 2026, 02:05
167
0

ФОТО. Сыну Руни запретили играть в любимых бутсах за МЮ. Почему?

Уэйн Руни рассказал о строгих правилах академии МЮ

11 января 2026, 02:02 | Обновлено 11 января 2026, 02:05
167
0
ФОТО. Сыну Руни запретили играть в любимых бутсах за МЮ. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Руни

Уэйн Руни рассказал, что его сыну Каю запретили играть в любимых бутсах Puma за молодежные команды «Манчестер Юнайтед».

16-летний Кай, подписавший контракт с клубом в 11 лет, считается перспективным нападающим, но статус сына легенды «Олд Траффорд» не дает ему привилегий. В 2022 году он заключил контракт с Puma, однако в команде U16 академии всем игрокам запрещено носить индивидуальную экипировку – все обязаны играть в одинаковых бутсах. По словам Руни, это сделано ради равенства, так как не все семьи могут позволить себе дорогую обувь.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

При этом, выступая за команду U18, Кай уже может играть в бутсах Puma. В этом сезоне он дебютировал за U18 под руководством Даррена Флетчера, забил «Мидлсбро», а после травмы вернулся с голом в матче Кубка Премьер-лиги против «Бирмингема» (6:0).

Кай мечтает пробиться в первую команду и выигрывать трофеи. Помимо него, еще один сын Руни – Клей – также занимается в академии «Юнайтед», Касс играет за молодежку «Эвертона», а Кит, по его словам, уже завершил футбольную карьеру.

По теме:
ФОТО. Это очень красиво! Жена Зинченка впечатлила новым луком
ФОТО. Футбольная журналистка впечатлила размером груди и красотой
ФОТО. Динамовец показал трогательные кадры с Дарьей Квитковой и семьей
фото Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Кай Руни lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Быстрый нокаут. Претендент на Усика Кабайел остановил поляка в Германии
Бокс | 10 января 2026, 23:51 4
Быстрый нокаут. Претендент на Усика Кабайел остановил поляка в Германии
Быстрый нокаут. Претендент на Усика Кабайел остановил поляка в Германии

Немец сумел одолеть Дамиана Кныбу

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 08:47 16
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

В свое время Гладкий и Худжамов могли оказаться в Киеве

Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Бывший футболист призвал молиться за него, потому что он умирает
Футбол | 11.01.2026, 01:32
Бывший футболист призвал молиться за него, потому что он умирает
Бывший футболист призвал молиться за него, потому что он умирает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
09.01.2026, 06:32 1
Бокс
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем