Англия20 декабря 2025, 22:12
139
0
Тоттенхэм установил антирекорд по домашним поражениям в календарном году
Очередной неудачей стал матч 17-го тура против Ливерпуля
Тоттенхэм Хотспур обновил клубный антирекорд по количеству домашних поражений в календарном году в чемпионате Англии.
Поражение от Ливерпуля в матче 17-го тура АПЛ со счетом 1:2 стало 11-м в 2025 году, чего раньше со «шпорами» никогда не случалось.
Домашние поражения Тоттенхэма в 2025 году в чемпионате Англии (11)
- Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль – 1:2
- Тоттенхэм Хотспур – Фулхэм – 1:2
- Тоттенхэм Хотспур – Челси – 0:1
- Тоттенхэм Хотспур – Астон Вилла – 1:2
- Тоттенхэм Хотспур – Борнмут – 0:1
- Тоттенхэм Хотспур – Брайтон – 1:4
- Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 0:2
- Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 1:2
- Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 0:1
- Тоттенхэм Хотспур – Лестер Сити – 1:2
- Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
Spurs have lost 11 times at home in 2025 — the most ever in a calendar year in the North London club’s history 📅 pic.twitter.com/4xqfNHp00i— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 20, 2025
