Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм установил антирекорд по домашним поражениям в календарном году
Англия
20 декабря 2025, 22:12 | Обновлено 20 декабря 2025, 22:14
139
0

Очередной неудачей стал матч 17-го тура против Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм Хотспур обновил клубный антирекорд по количеству домашних поражений в календарном году в чемпионате Англии.

Поражение от Ливерпуля в матче 17-го тура АПЛ со счетом 1:2 стало 11-м в 2025 году, чего раньше со «шпорами» никогда не случалось.

Домашние поражения Тоттенхэма в 2025 году в чемпионате Англии (11)

  • Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль – 1:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Фулхэм – 1:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Челси – 0:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Астон Вилла – 1:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Борнмут – 0:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Брайтон – 1:4
  • Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 0:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 1:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 0:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Лестер Сити – 1:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ливерпуль статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
