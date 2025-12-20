Тоттенхэм установил антирекорд по домашним поражениям в календарном году

Тоттенхэм Хотспур обновил клубный антирекорд по количеству домашних поражений в календарном году в чемпионате Англии.

Поражение от Ливерпуля в матче 17-го тура АПЛ со счетом 1:2 стало 11-м в 2025 году, чего раньше со «шпорами» никогда не случалось.

Домашние поражения Тоттенхэма в 2025 году в чемпионате Англии (11)

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль – 1:2

Тоттенхэм Хотспур – Фулхэм – 1:2

Тоттенхэм Хотспур – Челси – 0:1

Тоттенхэм Хотспур – Астон Вилла – 1:2

Тоттенхэм Хотспур – Борнмут – 0:1

Тоттенхэм Хотспур – Брайтон – 1:4

Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 0:2

Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 1:2

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 0:1

Тоттенхэм Хотспур – Лестер Сити – 1:2

Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2