В ожидании переговоров. Металлист 1925 нацелен на вратаря известного клуба
Внимание украинского клуба привлекает Тони Силич
Хорватский голкипер «Хайдука» Тони Силич привлекает внимание «Металлиста 1925».
По информации хорватских СМИ, украинский клуб определили 21-летнего футболиста как ключевую цель на предстоящее трансферное окно и готовы к действиям, если «Хайдук» согласится на переговоры.
В текущем сезоне Тони Силич провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, один из которых стал сухим, пропустил четыре мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что колумбиец близок к трансферу в «Металлист 1925» за большую сумму.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер сыграл в стартовом составе «бланкос»
Легенда «бланкос» поздравил украинского вратаря