Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 22:33 | Обновлено 20 декабря 2025, 22:38
0

В ожидании переговоров. Металлист 1925 нацелен на вратаря известного клуба

Внимание украинского клуба привлекает Тони Силич

ФК Хайдук. Тони Силич

Хорватский голкипер «Хайдука» Тони Силич привлекает внимание «Металлиста 1925».

По информации хорватских СМИ, украинский клуб определили 21-летнего футболиста как ключевую цель на предстоящее трансферное окно и готовы к действиям, если «Хайдук» согласится на переговоры.

В текущем сезоне Тони Силич провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, один из которых стал сухим, пропустил четыре мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что колумбиец близок к трансферу в «Металлист 1925» за большую сумму.

чемпионат Хорватии по футболу трансферы трансферы УПЛ Хайдук Сплит Металлист 1925
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
