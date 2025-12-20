В ожидании переговоров. Металлист 1925 нацелен на вратаря известного клуба

Хорватский голкипер «Хайдука» Тони Силич привлекает внимание «Металлиста 1925».

По информации хорватских СМИ, украинский клуб определили 21-летнего футболиста как ключевую цель на предстоящее трансферное окно и готовы к действиям, если «Хайдук» согласится на переговоры.

В текущем сезоне Тони Силич провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, один из которых стал сухим, пропустил четыре мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что колумбиец близок к трансферу в «Металлист 1925» за большую сумму.