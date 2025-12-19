Всего несколько шагов. Колумбиец близок к трансферу в УПЛ за большую сумму

Колумбийский полузащитник «Мильонариоса» Николас Аревало близок к переходу в «Металлист 1925». Об этом сообщает Хулиан Капера.

По информации источника, сторонам осталось согласовать всего несколько деталей для закрытия сделки о трансферу 22-летнего футболиста, сумма которого составляет около 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Никола Аревало провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» и «Полесье» намерены подписать украинца из «Боруссии» Дортмунд.