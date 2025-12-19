Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Всего несколько шагов. Колумбиец близок к трансферу в УПЛ за большую сумму
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 09:11 | Обновлено 19 декабря 2025, 09:17
602
2

Всего несколько шагов. Колумбиец близок к трансферу в УПЛ за большую сумму

Николас Аревало может перейти из «Мильонариос» в «Металлист 1925»

19 декабря 2025, 09:11 | Обновлено 19 декабря 2025, 09:17
602
2 Comments
Всего несколько шагов. Колумбиец близок к трансферу в УПЛ за большую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Аревало

Колумбийский полузащитник «Мильонариоса» Николас Аревало близок к переходу в «Металлист 1925». Об этом сообщает Хулиан Капера.

По информации источника, сторонам осталось согласовать всего несколько деталей для закрытия сделки о трансферу 22-летнего футболиста, сумма которого составляет около 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Никола Аревало провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» и «Полесье» намерены подписать украинца из «Боруссии» Дортмунд.

По теме:
Ворскла уже вышла из отпуска. И потеряла двух игроков
Источник: у Довбика есть два варианта продолжения карьеры
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Кто же сейчас не хочет перейти в Буковину?»
трансферы трансферы УПЛ Металлист 1925 Мильонариос чемпионат Колумбии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Футбол | 19 декабря 2025, 04:06 1
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу

Главный тренер горняков провел пресс-конферецию после матча с Риекой в шестом туре ЛК

Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 18 декабря 2025, 23:14 3
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата

«Бешикташ» активизировал усилия по трансферу украинца

Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19.12.2025, 06:05
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18.12.2025, 08:34
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
Футбол | 19.12.2025, 07:24
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ну так а амплуа?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем