  Металлист 1925 и Полесье намерены подписать украинца из Боруссии Д
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 17 декабря 2025, 20:13
Металлист 1925 и Полесье намерены подписать украинца из Боруссии Д

Представители Украинской Премьер-лиги заинтересованы в услугах Даниила Кревсуна

ФК Боруссия Дортмунд. Даниил Кревсун

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины U-21 Даниил Кревсун может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил ТаТоТаке.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересованы харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье», которые намерены усилиться во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, Кревсуну придется сделать непростой выбор о своем будущем, так как его контракт с немецкой командой истекает после завершения сезона 2025/26.

Существует вероятность, что «Боруссия» продаст игрока за небольшой бонус уже во время ближайшего трансферного окна, чтобы не терять украинца бесплатно летом.

В нынешнем сезоне Кревсун провел 16 матчей в составе «Боруссии» II, в которых отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость полузащитника составляет 200 тысяч евро.

По теме:
Клуб из Европы активно работает над трансфером топ-легионера из УПЛ
Динамо предложили 12 млн евро за футболиста сборной Украины
Чемпион топ-лиги нацелился на украинца. Есть конкуренты из Италии и Англии
Полесье Житомир Металлист 1925 Боруссия Дортмунд Даниил Кревсун ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
