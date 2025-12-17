Металлист 1925 и Полесье намерены подписать украинца из Боруссии Д
Представители Украинской Премьер-лиги заинтересованы в услугах Даниила Кревсуна
Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины U-21 Даниил Кревсун может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил ТаТоТаке.
В услугах 20-летнего футболиста заинтересованы харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье», которые намерены усилиться во время зимнего трансферного окна.
По информации источника, Кревсуну придется сделать непростой выбор о своем будущем, так как его контракт с немецкой командой истекает после завершения сезона 2025/26.
Существует вероятность, что «Боруссия» продаст игрока за небольшой бонус уже во время ближайшего трансферного окна, чтобы не терять украинца бесплатно летом.
В нынешнем сезоне Кревсун провел 16 матчей в составе «Боруссии» II, в которых отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость полузащитника составляет 200 тысяч евро.
