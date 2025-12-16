Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока Динамо
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 14:22 |
1620
1

Полесье нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока Динамо

Житомирский клуб заинтересован в услугах Араухо, Красничи, Ляха, Вантуха и Климца

16 декабря 2025, 14:22
1620
1 Comments
Полесье нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока Динамо
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» определилось с трансферными приоритетами во время зимнего трансферного окна и планирует подписать троих футболистов, чтобы усилить команду Руслана Ротаня.

«Волки» заинтересованы в услугах центрального защитника «Колоса» Илира Красничи и опорного полузащитника Андрусва Араухо из криворожского «Кривбасса».

Кроме того, житомирская команда рассматривает троих претендентов на позицию флангового защитника – экс-игрока киевского «Динамо» Романа Вантуха, который ныне выступает в составе «Зари; Ростислава Ляха («Рух») и Александра Климца («Эпицентр»).

После 16 туров подопечные Руслана Ротаня набрали 30 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – черкасского ЛНЗ – составляет пять пунктов.

По теме:
Будет играть с другим украинцем. Рома хочет обменять Довбика в клуб АПЛ
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Известно, сможет ли Эпицентр начать весеннюю часть УПЛ на родном стадионе
Полесье Житомир Андрусв Араухо Кривбасс Кривой Рог Илир Красничи Колос Ковалевка Александр Климец Эпицентр Каменец-Подольский Роман Вантух Заря Луганск Ростислав Лях Рух Львов ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Gargantua
из троицы я бы выбрал Климец.  а Красничи и Араухо очень хороший выбор.  обое очень хорошо себя проявили и уже адаптированы к УПЛ
