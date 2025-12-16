Полесье нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока Динамо
Житомирский клуб заинтересован в услугах Араухо, Красничи, Ляха, Вантуха и Климца
Житомирское «Полесье» определилось с трансферными приоритетами во время зимнего трансферного окна и планирует подписать троих футболистов, чтобы усилить команду Руслана Ротаня.
«Волки» заинтересованы в услугах центрального защитника «Колоса» Илира Красничи и опорного полузащитника Андрусва Араухо из криворожского «Кривбасса».
Кроме того, житомирская команда рассматривает троих претендентов на позицию флангового защитника – экс-игрока киевского «Динамо» Романа Вантуха, который ныне выступает в составе «Зари; Ростислава Ляха («Рух») и Александра Климца («Эпицентр»).
После 16 туров подопечные Руслана Ротаня набрали 30 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – черкасского ЛНЗ – составляет пять пунктов.
