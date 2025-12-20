Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Экс-защитник сборной Украины оценил выступления Динамо и Шахтера в Европе
20 декабря 2025, 22:32
Экс-защитник сборной Украины оценил выступления Динамо и Шахтера в Европе

У отечественных грандов нет недостатка в уязвимых местах

Экс-защитник сборной Украины оценил выступления Динамо и Шахтера в Европе
ФК Динамо

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о последних матчах представителей Украины в основном раунде Лиги конференций:

– Надеяться, что после недавнего появления у руля «Динамо» Игоря Костюка игра киевлян кардинально изменится, было нереально. На все нужно время. Хотя, на мой взгляд, динамовцы под его руководством с каждым поединком добавляют. Они значительно больше времени проводят на чужой половине поля, стали острее действовать на флангах, избегают монотонной перетасовки, при первой же возможности пытаются использовать вертикальные передачи, нагнетают темп. Ну и, что мне больше всего импонирует, это доверие к молодым исполнителям.

– Но ведь этого можно было ожидать, учитывая, что Костюк раньше в «Динамо» отвечал именно за подготовку смены.

– Согласен, но он эти перестановки делает взвешенно и системно. В конце концов, такой подход нового руководителя в кадровых вопросах заставляет опытных игроков мобилизоваться и выкладываться максимально даже на тренировках. Конечно, от этого выигрывает вся команда, потому что это, прежде всего, обостряет конкуренцию за место в старте.

По крайней мере, в последнем поединке с «Ноа» из Армении киевляне действовали уверенно, их игра производила целостное впечатление, ведь каждый из исполнителей четко справлялся со своей «миссией». Поэтому, несмотря на прогнозы некоторых экспертов, победа далась динамовцам довольно легко.

– К сожалению, этой победы оказалось недостаточно даже для того, чтобы справиться с завоеванием путевки в еврокубковую весну. Чем можно объяснить этот провал?

– На мой взгляд, в текущем сезоне в «Динамо» не было необходимого баланса перспективной молодежи и опытных футболистов. Имею в виду не паспортные данные, а спортивный принцип, чтобы те же ветераны по уровню подготовки на данный момент заслуживали место в основе. Это было далеко не всегда.

Кстати, то, что Костюк, похоже, сделал ставку на молодежь, возможности которой прекрасно знает по сотрудничеству в «Динамо» (U-19), также не выход. Ведь очень многое зависит от микроклимата в команде, когда весомое слово остается за опытными игроками. Если все будет взвешено, сбалансировано, тогда можно ожидать от динамовцев прогресса. Хотя в нынешней ситуации нельзя пренебрегать усилением состава. И речь идет о 3-4 игроках, которые бы претендовали на ведущие роли. Здесь уже все будет зависеть от вердикта клубного руководства. На мой взгляд, если динамовцы качественно поработают на трансферном рынке, то еще могут вернуть интригу в борьбе за место на пьедестале почета чемпионата и замахнуться на завоевание Кубка Украины.

– Если победа над «Ноа» несколько подняла настроение болельщикам «Динамо», то нулевая ничья «Шахтера» с хорватской «Риекой» стала неприятным сюрпризом.

– Нельзя сказать, что в этом поединке «горняки» изменили своей игровой стилистике, но в Кракове подвела реализация. Хотя следует отдать должное и «Риеке», которая не отсиживалась в защите, а также создавала угрозы.

Все же, у «горняков» был более сбалансированный состав и, в отличие от киевлян, они пробились в 1/8 финала Лиги конференций. Однако им также не помешало бы укрепить 3-4 позиции, прежде всего, в центре защиты.

– Кстати, ситуация складывается так, что «Шахтеру» может повезти с жеребьевкой.

– Знаете, об этом еще рано загадывать, ведь неизвестно, сохранит ли «Шахтер» всех ключевых исполнителей, избежит ли травм, как, в конце концов, проведет подготовительный период. До марта еще достаточно времени, хотя справедливости ради следует сказать, что то, как «горняки» работают на трансферном рынке, служит примером даже для именитых зарубежных команд. Надеюсь, что и на этот раз дончане будут действовать взвешенно и сохранят своих лидеров. Потому что нарушение баланса грозит неприятностями.

Андрей Писаренко
