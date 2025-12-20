Йожеф САБО: «Вы же видите, Костюк подтягивает их в Динамо»

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на первый месяц работы Игоря Костюка в главной команде киевлян.

– Тренерский почерк Костюка уже виден?

– Что понравилось вчера в действиях динамовцев – игровая дисциплина. С появлением нового главного тренера в этом аспекте изменения уже заметны. Да и брака стало меньше, прессинга наоборот – больше. Своих молодых воспитанников Костюк подтягивает к основной команде постепенно, тоже правильные действия.

