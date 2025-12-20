БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»

Легенда «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил победу киевлян в заключительном матче первой половины сезона с «Ноа» (2:0), а также высказался о перспективах развития гранда УПЛ в будущем.

– Леонид Иосифович, какие у вас впечатления от победы «Динамо» над «Ноа» (2:0) в заключительном матче 2025 года в Лиге конференций? Молодежь себя достаточно хорошо проявила себя в этом поединке?

– Конечно, состоялась смена тренера. Новый тренер, новый подход. На все это нужно время. Помимо того, что мы говорим о результате, нас и всех болельщиков киевского «Динамо» еще интересует игра. Конечно, все хотят, чтобы это всех удволетворяло. И нужно помаленьку все перестраивать. Я не хочу сказать, что при Шовковском плохо было. Но, конечно, в «Динамо» уже другой тренер и другие требования. И идет селекция. Всей этой молодежи и даже тем футболистам, которые являются игроками национальной сборной, им надо время. Мы все ждем, когда они станут мастерами и поведут к победам футбольный клуб «Динамо» Киев.

– Если говорить о перспективных футболистах «Динамо». Пономаренко хороший гол забил в ворота «Ноа», перед этим Михайленко красиво забил «Фиорентине». В ближайшее время они могут о себе заявить в играх за сборную Украины?

– В перспективе все футболисты, которые находятся под рукой у главного тренера (молодые, ветераны), – это игроки киевского «Динамо» и на всех мы рассчитываем. Мы ждем, когда они уже будут мужиками, когда они будут стабильно играть, когда не будет провальных матчей. Этим и отличалось киевское «Динамо». Может, зрелища не было такого. Но в плане результата всегда его добивались. И всегда представляли футбольный клуб на всех форумах и на всех соревнованиях, в которых принимали участие. Будь это Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков. Это все, одним словом, киевское «Динамо»!

– В этой Лиге конференций «Динамо» удалось разгромить «Зриньски» (6:0) и победить «Ноа» (2:0). То есть выиграли у команд, которые вышли в плей-офф. Можно это считать позитивом для талантов «Динамо»?

– У «Динамо» приоритет отдается украинским футболистам. Мы ждем, когда эти талантливые дети станут мастерами.

– В целом в «Динамо» сейчас выделить кого-то можно?

– Есть ребята, которые и в U-19 достаточно хорошо играют. В Украине, тем не менее, футбол добротный и каждая команда по максимуму готовится. И против этих футболистов очень тяжело играть. Но нужно какое-то время, чтобы они адаптировались.

– «Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций, а «Шахтер» стал шестым. Донецкая команда может побороться за трофей?

– Я не пророк. Каждая команда, которая туда попадает, она что-то планирует. Естественно, у них достаточно хорошие футболисты. И, конечно, у каждой команды, наверное, есть идея выиграть этот трофей. Тем более это не Лига чемпионов, не Лига Европы. Это турнир, который на класс ниже. Я не скажу, что там команды другие. Но, тем не менее, это не Лига чемпионов.

– То есть сложно сказать, кто может победить в Лиге конференций?

– Много команд хороших, которые участвуют в Лиге конференций. Тем более победитель этого турнира получает право сыграть в Лиге Европы!