ФОТО. У Килиана Мбаппе – новая девушка? Кто она?

В последние недели в соцсетях активно обсуждаются слухи о возможных отношениях между нападающим «Реала» Килианом Мбаппе и португальской актрисой Даниэлой Мелшиор.

27-летний форвард мадридского клуба проявляет активность в Instagram актрисы, в частности, поставил лайки под ее последними публикациями с красной дорожки премьеры перезапуска фильма «Анаконда» 13 декабря.

В то же время Мелшиор в последний раз взаимодействовала с постами Мбаппе еще в конце октября.

Ни футболист, ни актриса публично не комментировали слухи. В сентябрьском интервью L’Equipe Мбаппе не говорил о личной жизни, а ранее сообщалось, что капитан сборной Франции остается активным пользователем закрытого приложения для знакомств Raya.

Даниэла Мелшиор известна по ролям в фильмах «Fast X» (2023) и «Отряд самоубийц» (2021). Ранее актрису также связывали с защитником «Манчестер Сити» Рубеном Диашем, однако подтверждения этим слухам не было.