Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!

В субботу, 20 декабря, стартует 16-й тур итальянской Серии А. Фанаты матчей по пятницам в этот раз свою дозу футбола не получат, ведь виной всему Суперкубок Италии. Пройдет он с 18 по 22 декабря в Саудовской Аравии, потому «Наполи», «Интер», «Болонья» и «Милан» заняты игрой за трофей. Их соперники обменялись турами и проведут матчи с другими командами. В субботу и воскресенье пройдет 8 интересных игр, действительно стоящих внимания: о них и стоит поговорить, обсудив все самое увлекательное.

Лучшие в ноябре: наконец-то определили!

Начать же стоит с награждения лучших игроков по разным категориям. В Серии А тоже любят раздавать разные награды, хотя это ведь стандартная практика для любой топовой лиги. В сезоне 2025/26 Нико Пас, Массимиллиано Аллегри и Кенан Йылзыз брали по 2 награды, а остальные номинации меняли призеров. В ноябре же лучшими стали:

1. Игрок месяца: Джейми Варди. Игроку 38 лет, согласился играть за «Кремонезе» после 13 лет в «Лестере», помогает на поле и в раздевалке – заслужил же эту награду! При этом, еще и гол «Ювентусу» забил, а ранее «Аталанте»: 1 декабря отгрузил дубль «Болонье» – сезон продолжается, потому следить за Варди стоит с удовольствием, даже если «Кремонезе» не нравится или понятия нету, что это за команда вообще.

2. Гол месяца: Петр Зелиньски в ворота «Вероны», в матче 10 тура, 2 ноября. Это даже не гол месяца, а комбинация месяца, угловой месяца и шикарнейший момент месяца! Извините за тавтологию, но по-другому написать просто нет возможности, а если такая и присутствует, то эмоции явно не те. И так, конечно же надо посмотреть этот шедевр, а словами: Хакан Чалханоглу традиционно пошел подавать угловой и это была скорее не подача, а удар (!), перешедший в пас на Зельньски, который простенько себе, ударом «щечкой» отправил вратаря в нокаут. Видимо эта комбинация давненько наигрывалась на тренировках, но как же все-таки красиво и просто все выглядело! В общем, слов больше не нужно – смотрите и наслаждайтесь!

3. Тренер месяца: Массимиллиано Аллегри: приход Макса в «Милан» все охарактеризовали, как очередное «затопленное судно в защите защит», но Аллегри все же решил работать, а не топить свою репутацию. Впрочем, от своей стратегии не отказался и как не странно, «Милан» стал похож на себя красивого еще времен Паоло Мальдини и Алессандро Несты, как минимум. Аллегри принял команду в статусе «Прорвет или нет: непонятно», с кучей игроков разного статуса, но пребывающих в перспективных рядах. Теперь это настоящий моторчик, который работает плавно и без лишних стуков, хоть и ошибки иногда случаются. Весьма интересно, что Массимиллиано Аллегри могут дисквалифицировать на всю жизнь за оскорбления персонала «Наполи». Нестандартная ситуация, потому тренеру «Милана» придется извиняться.

4. Восходящая звезда лиги: Кенан Йылдыз. Турок получает эту награду после того, как стал лучшим игроком Серии А! Да, и такое бывает, как оказывается! Ноябрь для Кенана выдался насыщенным: 6 матчей за «Ювентус» и 2 за сборную, везде на первых ролях и это ведь в 20 лет! Йылдыз именно тот, кто нужен был туринцам, ведь он не только на острие, но и передачи голевые раздает с охотой.

Если в общем, то в этот раз действительно призы ушли к реальным и достойным игрокам. Теперь интересно, кто же будет самым-самым в декабре. Напишем, укажем, отметим, но это будет уже потом, а пока дальше фирменный анонс.

20.12. 19:00. «Лацио» – «Кремонезе». Тотал меньше 2.5 за 1.76

Первый из двух матчей субботы в Серии А пройдет в 19:00 на «Стадио Олимпико». Судить будет Лука Паиретто, который не терпит беспорядок и азартно раздает карточки.

«Лацио» начинает 16-й тур на 8-м месте, благодаря победе над «Пармой» в прошлом туре. Конкуренты выше по таблице проиграли, но новость похуже – те что ниже очки набрали и римлянам в случае поражения светит место за 12-м. Это особо не важно, ведь «Орлы» установили себе планы повыше, потому и должны побеждать, не рассматривая какие-то дополнительные варианты. Против «Лацио» говорит лазарет: Жиго, Хисай, Исаксен, Ровелла. Также в сборные на Кубок Африки уехали: Деле-Баширу и Диа, а Башич и Цакканьи пропустят 16-й тур из-за дисквалификации. За последние 5 матчей «Лацио» проиграло дважды, еще столько же было побед и еще есть ничья.

«Кремонезе» празднует награду лучшего игрока месяца для Джейми Варди, однако и его подписание командой тоже можно выделить, как победу. Пусть игрок и возрастной, все равно приносит максимальную пользу. В «Кремонезе» только Федерико Бонаццоли забил больше: 5 против 4 голов. Команда на 11-м месте и для любителей красивых цифр имеет особенный статус – за 15 туров есть 5 побед, 5 ничьих, 5 поражений и 18:18 по голам. В 16-м туре такого уже не будет. «Кремонезе» хочется забыть поражение от «Торино», потому бороться будут и это точно. Правда не помогут: Колоччоло и Пайеро, а вот Бьянкетти, Файе, Фолино, Грасси и Сармиенто в разделе «Под вопросом», то есть потенциально могут появиться на поле, хотя шансы невелики.

Явный фаворит в матче «Лацио» – победу можно забрать за 1.63. В голевой футбол мало кто верит, потому скорее всего ТМ2.5 за 1.76 будет хорошим выбором.

20.12. 21:45. «Ювентус» – «Рома». Тотал угловых меньше 9.5 за 1.66

Матч 16 тура состоится в субботу и примет эту битву стадион «Альянц» в Турине. Симоне Соцца рассудит команды и это не первый подобный матч в его карьере – в этом году арбитра ставят в основном на топовые противостояния.

«Ювентус» в последнее время уже успел исправиться за недостойный старт. Если не считать поражение «Наполи», туринцы успешно продолжают путь к Кубку Италии, да и в Лиге чемпионов повезло с соперниками, потому есть победы. В Серии А тоже поднялись на 5-е место, но это ли подходящая позиция для «Старой синьоры»? Однозначно нет и хочется, чтобы конкуренция в борьбе за Скудетто продолжилась при участии «Ювентуса». Состав позволяет, даже при отсутствии Гатти, Копмейнерса, Милика, Пинсольо и даже Влаховича. В хорошей форме Дэвид, сверкает Йылдыз, а также стоит выделить Локателли, Костича и Маккенни.

У «Ромы» ситуация с травмами попроще: Эль-Айнауи и Н’Дика поехали на Кубок Африки, а Артем Довбик уже тренировался, хотя пока и не получил официальное разрешение на участие в матче. Хочется верить, что форвард уже наконец-то вернется к игре, потому как римляне забивают маловато. Пропускают тоже по-гроссмейстерски – всего 8 голов и это достойно внимания. Любимый счет как и прежде: 1:0, ничьих пока нету.

Вот именно ничейный счет и ожидается в этом матче. На нее можно поставить с кэфом 3.20, а фаворит в игре «Ювентус»: 2.05 против 4.00 на «Рому». Голов много вряд ли будет, да и ТМ9.5 угловых за 1.66 тоже стоит забирать.

20.12. 13:30. «Кальяри» – «Пиза». Победа Кальяри за 2.22

Первый матч воскресенья состоится в 13:30 на стадионе «Униполь Домус». Судья – Франческо Фурно, обожающий раздавать карточки и пенальти.

«Кальяри» прекратили 10-матчевую серию без побед, выиграв у «Ромы». Глобально эти 3 очка ни на что не повлияли, хотя от зоны вылета команда немного отдалилась. В прошлом туре снова проиграли, из Кубка Италии вылетели – дальше только битва за сохранение прописки в Серии А, скорее всего удачная. И дальше пребывают в лазарете: Белотти, Маттиа и Педро. На КАН-2025 уехали Лувумбу и Литета. Не самая серьезная потеря, но игроки пригодились бы в 16-м туре. Эспозито, Боррелли, Палестра и Гаэтано в отличной форме, потому от них стоит ждать голевых действий.

В «Пизе» с травмированными попроще: в лазарете Куадрадо и Стенгс, а Акинсанмиро и Нзола поехали защищать свои сборные на Кубке Африки. «Пиза» лишь в 11-м туре добыла первую победу и пока на этом все – статистика 10:20, предпоследнее место и особых перемен пока не предвидится. Впереди сильные соперники, потому будут сенсации или команда продолжит пребывать на дне, претендуя на вылет. Жаль, что потеряли главного бомбардира, но теперь свой шанс точно получат Майстер, Пиччинини и возможно Буффон. Сын великого Джанлуиджи очень талантлив, но пока не вдохновляет Альберто Джилардино.

Ясно, что «Кальяри» фаворит (кэф 2.22 на победу), но команда тоже не без греха и может ошибаться. «Пиза» мало забивает, много пропускает, однако все время играет от защиты – пора поменять стиль игры и должно пойти получше. В ТБ2.5 мало верится, хотя условные 2:0 в пользу «Кальяри» вполне реальны.

20.12. 16:00. «Сассуоло» – «Торино». Тотал больше 2.5 за 2.20

Битва двух скромных, но очень дерзких команд состоится на «Мапей – Читта дель Триколоре» в 16:00. Судить будет Андреа Кальзавара, который в основном работает на матчах Серии Б и раздает 3+ карточек за игру.

«Сассуоло» взяли 3 очка в игре с «Фиорентиной» и продолжили удачную серию ничьей с «Миланом». Именно этот успех улучшил моральный дух команды, потому даже отсутствие Доменико Берарди уже не мешает играть на победу. Сейчас «Сассуоло» на 9-м месте, забили 21, а пропустили 19 голов. Только 4 очка отделяют команду от зоны еврокубков, потому стоит побороться. С составом есть проблемы – помимо Берарди не смогут помочь в 16-м туре: Паз, Пьераньоло, Романья, Скьеллеруп, Торстведт, Турати, Болока и уехавший в сборную Кулибали.

«Торино» не поможет Савва, Сазонов и Схюрс, а также поля Марокко поехали бороздить Масина и Коко. «Быки» прервали неудачную серию из трех поражений подряд, победой над «Кремонезе». До того тоже были отличные матчи, хотя кардинально не везло и как не старались игроки, все равно выигрывать не удавалось. Защита наконец-то тоже прервала неудачную серию и провела «Сухой» матч. Перед 15-м туром пропустили сразу 10 за 3 тура. Впереди у «Торино» не самый простой отрезок, однако надо бороться, чтобы не опускаться ниже в турнирной таблице. Состав позволяет иметь успех – Марко Барони может рассчитывать на Симеоне, Сапату, Нгонге, Адамса, Казадеи и Влашича.

По именам лучше смотрится «Торино», однако пока команде не удалось максимально реализовать свой потенциал. Возможно поэтому фаворит в этом матче «Сассуоло»: 2.37 против 3.25 у «Быков». Очередной матч, где мало кто верит в много голов, но стоит рискнуть и забрать ТБ2.5 за 2.20 – счет 2:1 или 2:2 очень реален.

20.12. 19:00. «Фиорентина» – «Удинезе». Тотал больше 2.5 за 2.10

Очередное испытание для невезучей «Фиорентины» состоится в 19:00 на их домашней арене «Артемио Франки». За порядком будет следить Маурицио Мариани.

«Фиорентина» продолжает оставаться единственной командой в Серии А, которая еще не побеждала. Пугает не только это – при 10 забитых уже 26 пропущенных и даже статистика не самое худшее. Добила фанатов игры «Фиалок» в Лиге Конференций: несмотря на 3 поражения в последних четырех матчах, команда все же прорвалась в плей-офф, но если так пойдет и дальше, далеко «Фиорентина» не пройдет. В прошлом туре вот еще и «Лозанне» проиграли. Проблемы в ЛК особо никого не интересуют, ведь на данный момент «Фиалки» проводят один из худших сезонов в истории. Даже скандальный «Кальчополи» и -15 очков со старта были обычной прогулкой, а в Серии В команда не была с сезона 2003/04. 12 голов сумели забить, но пропустили 26 – очень плохо «Фиорентине», но еще не все потеряно.

«Удинезе» изначально не преследовал никакие цели на сезон, потому пока играет весьма неплохо и команда пребывает на своем месте. Нет возможностей быть в топ-5, отсутствует и шанс на вылет – обычный стандарт середина турнирной таблицы и кажется, что именно так будет после 38 туров. Жаль, ведь «Зебры» достойно начинали сезон. После вылета из Кубка и поражения «Дженоа» стало еще обиднее за «Удинезе». Как обычно и происходит, настал момент успеха – «Зебры» победили «Наполи» в прошлом туре, да еще с колоссальным преимуществом: ни единого удара в створ не нанесли неаполитанцы, а ребята из Удине могли забивать и не один гол!

Как не странно, «Фиорентина» считается фаворитом в матче и ее победу можно забрать за 2.16. Кто верит в «Удинезе», кэф повыше – 3.50. Уже 5-й матч и очередной, в котором никто не верит в голы. Вероятнее всего зря и ТБ2.5 за 2.10 стоит внимания.

20.12. 21:45. «Дженоа» – «Аталанта». Тотал больше 2.5 за 2.10

Последний матч 16 тура пройдет на «Луиджи Феррарис» в Генуе, а старт запланирован на 21:45. Судить будет Розарио Абиссо, который не терпит грубость, но и карточки доставать просто так не желает.

В «Дженоа» декабрь встретили достаточно неудачно: проиграли 0:4 «Аталанте» в Кубке Италии, еле-еле победили «Удинезе» и уступили «Интеру». Пока в чемпионате особо не клеится, а дальше еще и график достаточно серьезный – генуэзцам придется сложно. В 16-м туре можно отомстить за крупное поражение в Кубке, но если получится. Даниэле Де Росси отметил, что все кроме Мессиаса доступны для игры, потому тренер ждет голов и победу. Только Жан Онана покинул состав для участия в КАН-2025, но так как Камерун немало скандалит, вряд ли игрок задержится в сборной. Пока «Дженоа» стабильности не знает: 16:23 по голам и 16-е место в таблице.

«Аталанта» тоже в нынешнем сезоне больше разочаровывает, чем очаровывает. 19 очков за 15 туров при 19:18 статистике – уход Гасперини проходит тяжело и все это видят. К проблемам добавился отъезд Коссуну и Лукмана в сборные, а Джимсити вроде бы уже доступен для игры. Рафаэле Палладино планирует заменить Лукмана игрой в одного форварда, больше ориентируясь на центр полузащиты. «Аталанта» уже так играла несколько раз в Лиге чемпионов и это помогло побеждать, потому интересно, как все сработает в Серии А. Хорошо себя проявляет Никола Крстович, наконец-то в отличной форме Шарль де Кетеларе и Марко Пашалич помнит, как надо играть для победы.

Победу «Аталанты» можно забрать за 1.96, но здесь больше верится в ничью (3.33) или в ТБ2.5 (2.10). Почему такой большой кэф на голы? Видать всем хочется привычные 1:1 и не более того.

Статистический раздел

Ничья «Милана» с «Сассуоло» и поражение «Наполи» «Удинезе» помогли «Интеру» стать единоличным лидером Серии А. Забегая наперед стоит отметить, что именно «Неррадзурри» считаются фаворитом в борьбе за чемпионство, а кэф на это колеблется в диапазоне 1.7-2.5. Кто предпочитает ставить на долгосрочную перспективу – можно забирать, ведь скорее всего именно «Интер» заберет Скудетто, если не случится ничего неординарного. Рано пока говорить о подобном, да и хочется сильной конкуренции до последнего тура.

Что по статистическим показателям:

Владение мячом: «Комо» (57.3%), «Интер» (56.4%), «Ювентус» (55.3%).

Желтые/красные карточки: «Верона» (42/0), «Комо» (35/2), «Лацио» (25/5).

Выигранные воздушные дуэли: «Пиза» (56.3%), «Интер» (55.8%), «Комо» (55.1%).

Удары по воротам: «Интер» (17.5), «Ювентус» (15.7), «Аталанта» (14.9).

Точность пасов: «Милан» (87.6%), «Интер» (86.9%), «Ювентус» (86.8%).

Лучший бомбардир Лаутаро Мартинес, который забил всего 8 голов – это 24% командных и больше процент только у Кристиана Пулишича (29%), идущего следом с 7 голами. Самый грубый по-прежнему Маттео Гендузи с 5 желтыми и 1 красной, а больше всех бьет по воротам Мойзе Кин. Что интересно, бьет без особого успеха, так как забил только 2 гола за 14 матчей. Лучшие ассистенты: Нико Пас и Фредерико Димарко – по 5 голевых передач. Ждем 16-й тур, в котором статистика точно поменяется, но вряд ли кардинально.

Таблица Серии А 2025/26 перед 16-м туром

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Интер Милан 15 11 0 4 34 - 14 28.12.25 21:45 Аталанта - Интер Милан 14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан 06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 33 2 Милан 15 9 5 1 24 - 13 28.12.25 13:30 Милан - Эллас Верона 14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло 08.12.25 Торино 2:3 Милан 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 08.11.25 Парма 2:2 Милан 32 3 Наполи 15 10 1 4 22 - 13 28.12.25 16:00 Кремонезе - Наполи 14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи 07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 31 4 Рома 15 10 0 5 16 - 8 20.12.25 21:45 Ювентус - Рома 15.12.25 Рома 1:0 Комо 07.12.25 Кальяри 1:0 Рома 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома 09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 30 5 Ювентус 15 7 5 3 19 - 14 20.12.25 21:45 Ювентус - Рома 14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус 07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус 08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 26 6 Болонья 15 7 4 4 23 - 13 28.12.25 19:00 Болонья - Сассуоло 14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус 07.12.25 Лацио 1:1 Болонья 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 25 7 Комо 15 6 6 3 19 - 12 27.12.25 16:00 Лечче - Комо 15.12.25 Рома 1:0 Комо 06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 24.11.25 Торино 1:5 Комо 08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 24 8 Лацио 15 6 4 5 17 - 11 20.12.25 19:00 Лацио - Кремонезе 13.12.25 Парма 0:1 Лацио 07.12.25 Лацио 1:1 Болонья 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 22 9 Сассуоло 15 6 3 6 21 - 19 21.12.25 16:00 Сассуоло - Торино 14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло 06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза 09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 21 10 Удинезе 15 6 3 6 16 - 22 21.12.25 19:00 Фиорентина - Удинезе 14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи 08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 21 11 Кремонезе 15 5 5 5 18 - 18 20.12.25 19:00 Лацио - Кремонезе 13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе 07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома 07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 20 12 Аталанта 15 4 7 4 19 - 18 21.12.25 21:45 Дженоа - Аталанта 13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри 06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 19 13 Торино 15 4 5 6 15 - 26 21.12.25 16:00 Сассуоло - Торино 13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе 08.12.25 Торино 2:3 Милан 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 24.11.25 Торино 1:5 Комо 08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 17 14 Лечче 15 4 4 7 11 - 19 27.12.25 16:00 Лечче - Комо 12.12.25 Лечче 1:0 Пиза 07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 16 15 Кальяри 15 3 5 7 15 - 21 21.12.25 13:30 Кальяри - Пиза 13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри 07.12.25 Кальяри 1:0 Рома 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа 08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 14 16 Дженоа 15 3 5 7 16 - 23 21.12.25 21:45 Дженоа - Аталанта 14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан 08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа 09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 14 17 Парма 15 3 5 7 10 - 18 27.12.25 13:30 Парма - Фиорентина 13.12.25 Парма 0:1 Лацио 08.12.25 Пиза 0:1 Парма 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 08.11.25 Парма 2:2 Милан 14 18 Эллас Верона 15 2 6 7 13 - 22 28.12.25 13:30 Милан - Эллас Верона 14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона 06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 12 19 Пиза 15 1 7 7 10 - 20 21.12.25 13:30 Кальяри - Пиза 12.12.25 Лечче 1:0 Пиза 08.12.25 Пиза 0:1 Парма 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза 07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 10 20 Фиорентина 15 0 6 9 12 - 26 21.12.25 19:00 Фиорентина - Удинезе 14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона 06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус 09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 6 Полная таблица

