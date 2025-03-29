ВИДЕО. Как вам такое? Кевин показал Бразилию в матче УПЛ

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Оболонь со счетом 2:0. Несмотря на непростую игру для команды Марино Пушича, хавбек гостей Кевин не забыл порадовать болельщиков ярким финтом.

Кевин красиво перебросил себя и соперника, пытаясь прорваться в штрафную.

В нынешнем сезоне игрок забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 23-х матчах.