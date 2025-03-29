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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 18:12 | Обновлено 29 марта 2025, 18:18
353
0

ВИДЕО. Как вам такое? Кевин показал Бразилию в матче УПЛ

Красивая попытка игрока

29 марта 2025, 18:12 | Обновлено 29 марта 2025, 18:18
353
0
ВИДЕО. Как вам такое? Кевин показал Бразилию в матче УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Оболонь со счетом 2:0. Несмотря на непростую игру для команды Марино Пушича, хавбек гостей Кевин не забыл порадовать болельщиков ярким финтом.

Кевин красиво перебросил себя и соперника, пытаясь прорваться в штрафную.

В нынешнем сезоне игрок забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 23-х матчах.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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