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30 марта 2025, 02:28 |
181
0

ФОТО. Звездный футболист тайно женился. Без пышной церемонии

Доминик Собослаи теперь женатый мужчина

30 марта 2025, 02:28 |
181
0
ФОТО. Звездный футболист тайно женился. Без пышной церемонии
Instagram. Борка Бужик и Доминик Собослаи

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи женился.

Его избранницей стала модель Борка Бужик. Пара встречается с мая прошлого года.

Футболист и модель выбрали интимную атмосферу для росписи без громких торжеств.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Церемония бракосочетания состоялась 25 марта.

Молодожены поделились нежными фото с этого важного дня в Instagram.

«Наш день», — подписали снимки Борка и Доминик.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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