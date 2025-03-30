Другие новости30 марта 2025, 02:28 |
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ФОТО. Звездный футболист тайно женился. Без пышной церемонии
Доминик Собослаи теперь женатый мужчина
30 марта 2025, 02:28 |
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи женился.
Его избранницей стала модель Борка Бужик. Пара встречается с мая прошлого года.
Футболист и модель выбрали интимную атмосферу для росписи без громких торжеств.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Церемония бракосочетания состоялась 25 марта.
Молодожены поделились нежными фото с этого важного дня в Instagram.
«Наш день», — подписали снимки Борка и Доминик.
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