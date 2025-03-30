ФОТО. Звездный футболист тайно женился. Без пышной церемонии

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи женился.

Его избранницей стала модель Борка Бужик. Пара встречается с мая прошлого года.

Футболист и модель выбрали интимную атмосферу для росписи без громких торжеств.

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Церемония бракосочетания состоялась 25 марта.

Молодожены поделились нежными фото с этого важного дня в Instagram.

«Наш день», — подписали снимки Борка и Доминик.