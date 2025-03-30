Игор Невес в Карпатах: от голеадора Первой лиги до главного неудачника УПЛ

Летом 2023 года, после невыполнения задачи по выходу в УПЛ, в «Карпатах» произошли серьезные перемены. На тренерский мостик «львов» пришел опытный экс-коуч «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич, следом за которым стан «зелено-белых» пополнило более полутора десятков новичков. Среди последних, что неудивительно, учитывая персону нового коуча «Карпат», нашлось место и для легионеров из Южной Америки, одним из которых стал бразильский центрфорвард Игор Невес.

Невес родился в Куритибе и в детстве прошел через академии «Атлетико Паранаэнсе», «Триесте» и «Крисиумы», однако далее его карьера пошла развиваться совсем не по типичному для большинства соотечественников направлению. Для того, чтобы начать профессиональную карьеру во взрослом футболе Невесу потребовалось покинуть родину. Летом 2019-го Игор стал футболистом мексиканского клуба «Атлетико Рейноса», где ему удалось весьма неплохо зарекомендовать себя и уже через год заслужить приглашение от второлигового «Канкуна». Там центрфорвард отыграл полтора сезона, а после подался в аргентинский «Реал Эстели», чтобы еще спустя шесть месяцев и вовсе оказаться далеко-далеко от дома – в команде «Аль-Джазира Аль-Хамра» из ОАЭ.

Сложно сказать, каким образом Мирон Маркевич присмотрел Игора Невеса в ОАЭ, да еще и в составе отнюдь не самой известной команды из этой страны. Скорее всего, свою роль сыграли обширные связи опытного наставника в агентских кругах, но как бы там ни было, а летом 2023-го бразилец на правах свободного агента оформил сотрудничество с клубом Первой лиги Украины.

Дебютный сезон в Украине выдался для Игора Невеса весьма успешным. Бразилец с 12 забитыми мячами занял 6-е место в бомбардирской гонке Первой лиги-2023/24, оказавшись самым результативным игроком «Карпат» в том розыгрыше соревнования, по итогам которого «львам» удалось, пускай и не с первого места, решить ключевую задачу – получить путевку в УПЛ.

Главное, что у Мирона Маркевича Игор Невес почувствовал доверие, с которым обрел и уверенность в своих силах. Как итог: бразилец поучаствовал в 27 из 28 поединках сезона, а по итогам единственного матча, который Невес был вынужден пропустить (это была игра против «Виктории» из Сум, состоявшаяся 29 марта 2024 года и завершившаяся минимальной домашней победой «Карпат» со счетом 1:0) из-за перебора желтых карточек, главный тренер «зелено-белых» не упустил возможности на пресс-конференции с сожалением вспомнить об отсутствии своего топ-нападающего.

«Ариэльсону нужно добавить в агрессивности и больше встречаться с мячом. Если сравнить его с Игорем Невесом, то, конечно, Игор нам сегодня был нужен. Возможно, Ариэльсон лучше вышел бы на замену. Чувствовалось, что Невеса сегодня нам не хватало», – заявил Маркевич.

В УПЛ «Карпаты» заходили с весьма боевой командой, которая, как казалось, требует уже не масштабных, а точечных изменений и усиления. Однако летом во Львове произошла внезапная для многих тренерская рокировка, в результате которой Мирона Маркевича во главе «зелено-белых» заменил Владислав Лупашко – тот, кто стараниями вверенного ему «Ингульца» и оставил «Карпаты» без чемпионства в Первой лиге.

То ли смена главного тренера действительно повлияла на Игора Невеса, то ли просто так совпало, то ли же уровень УПЛ оказался для бразильского форварда чрезмерно высоким, но факт остается фактом – на дворе уже весна и скоро концовка сезона-2024/25, а на счету лучшего бомбардира «Карпат» минувшего розыгрыша Первой лиги нет ни единого забитого мяча в 21 поединке элитарного дивизиона.

В «Карпатах», как минимум на словах и по состоянию на конец минувшего года, когда они были произнесены, все поддерживают форварда – от главного тренера и до болельщиков. Однако пока это никак не приносит положительного результата…

«Все хотят забитых голов и созданных моментов от нападающего. Мы работаем над тем, чтобы Игор Невес выглядел более качественно. После незабитого пенальти (в матче против «Вереса», который состоялся 7 декабря 2024 года – прим. авт.) весь стадион поддержал его, начал скандировать лозунги в его поддержку. Его жена на трибунах плакала. В раздевалке я сказал ребятам, что болельщики так поддерживали всю команду. На примере Игора фаны показали поддержку, которой готовы обеспечить каждого футболиста», – заявил тогда Владислав Лупашко.

Важно, что нынешний главный тренер «Карпат», как и его предшественник Мирон Маркевич, продолжает всецело доверять Невесу. Да, бразилец уже не такой безусловно ключевой исполнитель для первой команды, однако по количеству игрового времени в текущем сезоне УПЛ занимает восьмое место в своей команде, что является отличным показателем. Да и ключевая статистика, за исключением, естественно, забитых мячей, у Невеса в УПЛ достаточно хорошая, хотя по некоторым показателям «проседание» составляет до 50%, что вряд ли можно объяснить исключительно более высоким уровнем турнира.

В то же время даже с таким статистическим «проседанием» уровень игры Игора Невеса в УПЛ все равно позволяет форварду рассчитывать на забитые мячи. И дело не только в теоретическом показателе ожидаемых голов (xG), который у бразильца в текущем сезоне равен 0,37, а и в целом в статистике ударов. На практике в УПЛ Невес наносит лишь на 25% меньше ударов по воротам соперников, нежели это ему удавалось делать в Первой лиге. Точность обоих сравниваемых показателей практически идентична, а также при помощи графики ниже мы можем четко проследить, что бразилец, как и годом ранее, старается пробивать исключительно из «излюбленной» зоны – центра штрафной площади. Но если в прошлом сезоне у него залетало многое, то сейчас – нет…

Дошло до того, что в текущем розыгрыше УПЛ Игор Невес уже отличился двумя нереализованными пенальти. Впервые бразилец оказался неудачником в дуэли против голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука в матче, который состоялся 4 октября и завершился ничьей 0:0. Во второй же раз, о чем мы выше уже упоминали, форвард «Карпат» не забил с пенальти в игре против «Вереса» (5:0), которая состоялась 7 декабря.

Любопытно, что в том же матче с ровенчанами личный показатель xG у Невеса был равен 1,66. И дело не только в пенальти, но и в ряде других моментов. Например, на 63-й минуте бразилец загубил шикарную возможность забить с убойной позиции, когда вышел практически один-на-один, но вместо удара в дальний угол пробил значительно мимо створа ворот… Всего же в том матче с «Вересом» у Невеса было 4 удара, из которых 3 пришлись в створ, но ни один так и не завершился голом.

7 декабря 2024 года. Игор Невес в поединке против «Вереса» губит шанс прервать свою безголевую серию в текущем сезоне

За тур до этого, 2 декабря 2024 года в матче против «Зари» на выезде, Игор Невес также продемонстрировал свою в целом достаточно высокую квалификацию. В частности, на 58-й минуте бразилец блестяще нашел свободную зону между двумя защитниками луганской команды, ворвался в нее, откликнувшись на своевременный навес от партнера с фланга. В том моменте Невес сделал все абсолютно правильно, завершив его ударом головой с близкой дистанции, который шел в створ. Но голкипер «Зари» Александр Сапутин выполнил невероятный сейв, на реакции отразив этот удар и не позволив бразильцу забить. Впоследствии «Зари» благодаря дублю Мичина еще и вырвала волевую победу над львовянами – 2:1…

2 декабря 2024 года. «Заря» – «Карпаты». Игор Невес блестяще использует пространство за спиной Джордана (№ 55) и оставляет не у дел Дришлюка (№ 15)…

… после этого следует навесная передача…

… на которую Невес отменно откликается и наносит удар головой с близкой дистанции, отправляя мяч четко в створ ворот, но…

… голкипер «Зари» Сапутин каким-то образом умудрятся среагировать на удар и отразить его, так и не позволив Невесу забить

Таким образом, мы видим, что в целом квалификации Игору Невесу для того, чтобы быть как минимум достаточно успешным на уровне УПЛ хватает, равно как и голевых возможностей для как минимум 4-6 забитых мячей в чемпионате. Однако по факту мы имеем картину, при которой лучший голеадор «Карпат» в Первой лиге-2023/24 за 1277 минут в рамках 21 поединка УПЛ-2024/25 так и не забил ни единого мяча, имея в пассиве два нереализованный пенальти.

Что на самом деле происходит с Невесом – вопрос, на который должны находить и давать ответ тренеры «Карпат». Именно они каждый день работают с бразильцем, имеют полное представление о физической и психологической форме нападающего, а также ответственны за качество его (как и остальных их подопечных) прогресса. Однако если делать выводы из всего, над чем мы успели поговорить выше, то в «сухом остатке» мы, скорее всего, имеем дело с моральным надломом, произошедшим в какой-то момент у бразильского легионера. С чем конкретно он был связан – с уходом Мирона Маркевича, у которого Невес забивал регулярно, или с переходом на более высокий уровень выступлений, или же с рядом неудачных матчей, когда нереализация моментов убила веру в себя у нападающего – сказать нам, простым наблюдателям со стороны, не представляется возможным.

Но что в данной ситуации очевидно для всех: так долго держать игрока атаки, который не забивает от матча к матчу, в современных реалиях может себе позволить, пожалуй, разве что «Эвертон», где подобного рода «ценный кадр» не перестает удивлять всю АПЛ…