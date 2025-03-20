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Англия
20 марта 2025, 18:12 | Обновлено 20 марта 2025, 18:20
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Игрок атаки, который не забивает уже 83 матча. Он – партнер Миколенко в АПЛ

Несмотря на это, Йеспер Линдстрем получает стабильную игровую практику в сильнейшей лиге планеты

20 марта 2025, 18:12 | Обновлено 20 марта 2025, 18:20
1240
1
Игрок атаки, который не забивает уже 83 матча. Он – партнер Миколенко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В последние годы в мировом футбольном сообществе укоренилось мнение о том, что сильнейшей лигой планеты ныне является английская Премьер-лига. Здесь не только собраны самые богатые и экономически мощные клубы, но и работают лучшие тренеры, а также играют самые мастеровитые футболисты. По крайней мере, так все выглядит на словах, а на деле…

С лета минувшего года в Эвертоне, на контракте в котором также находится левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, выступает датский вингер Йеспер Линдстрем. Этого исполнителя "ириски" арендовали сроком на один сезон у Наполи, заплатив за это, по неофициальным данным, порядка 2 миллионов евро. Также в соглашении между английским и итальянским клубами прописана опция выкупа, позволяющая Эвертону стать полноценным владельцем трансферных прав на датчанина за 23 миллиона евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Йеспер Линдстрем

Линдстрем в Эвертоне имеет стабильную игровую практику. На паузу, вызванную матчами национальных сборных, атакующий хавбек ушел с показателем в 25 поединков в рамках АПЛ, в которых он в общей сложности наиграл 1241 минуту. Это двенадцатый показатель среди всех остальных футболистов Эвертона в рамках элитарного дивизиона английского футбола сезона-2024/25 (у нашего Миколенко – третья строчка с 2364 минутами на поле).

Все это выглядит весьма неплохо для 25-летнего вингера, если бы не одно "но", которое делает его прямо сейчас, пожалуй, самым неудачливым футболистом линии атаки как минимум на просторах европейских топ-лиг. Дело в том, что Линдстрем не забивает в официальных матчах еще с того момента, когда ему было 22 года. По состоянию на текущий момент 29-й номер Эвертона имеет шокирующую безголевую серию в 83 официальных поединка кряду. Она включает в себя 76 игры в рамках клубного футбола и 7 поединков за национальную сборную Дании.

В последний раз по состоянию на сейчас Йеспер Линдстрем забивал в ворота соперников аж… 21 января 2023 года, когда еще выступал в Германии за франкфуртский Айнтрахт и отличился голом в воротах Шальке (3:0). Удивительно, но после того датчанин угодил в какую-то затяжную "черную полосу", и не может забить уже в девятом десятке матчей кряду!

Getty Images/Global Images Ukraine. Йеспер Линдстрем

Примечательно, что указанные выше 83 матча, в которых Линдстрем оказывается неспособным поразить ворота соперников, включают в себя выступления вингера за четыре разные команды: Айнтрахт, Наполи, Эвертон и сборную Дании. И везде Йеспер получает регулярную игровую практику, но забить не может, причем и с голевыми передачами дела у вингера обстоят весьма скверно. Их в рамках рассматриваемого временного промежутка, в течение которого Линдстрем не забивает, всего-то 4.

Несмотря на показатель в 4 результативных действия в 83 последних официальных матчах Йеспер Линдстрем регулярно выходит на поле в сильнейшем, как считается, национальном чемпионате мирового футбола! И это поражает больше всего, давая определенные козыри тем, кто пытается поставить под сомнение статус АПЛ в современном клубном футболе. Ведь если один из важнейших игроков команды этого дивизиона, который, к тому же играет и за национальную сборную своей страны, не способен забивать так долго, но при этом все равно появляется на поле, то возникает логичное сомнение в уровне остальной команды… Зачем доверять место на поле исполнителю, не способному выполнять свою ключевую задачу – записывать в актив результативные действия?

Статистически Линдстрем в текущем сезоне за Эвертон в АПЛ также не впечатляет. На его счету 23 удара по воротам в 25 матчах, то есть практически по удару за игру. И если этот показатель в целом не выглядит таким уж и катастрофическим, то вот другой – ожидаемые голы или xG – аж никак не добавляет Йесперу вистов. Имея 39% точности ударов в АПЛ-2024/25, даже сугубо теоретически, Линдстрем мог бы претендовать максимум только на 2 забитых мяча, потому как ожидаемые голы для этого игрока фиксируются аналитикам на уровне 1,84.

Чтобы окончательно развеять сомнения наиболее пытливого читателя в неэффективности атакующей работы Линдстрема, отметим, что предголевых передач в активе датчанина в рамках текущего сезона АПЛ нет вообще – 0! Равно как и голевых. Да и вообще на обострение Йеспер идет не так уж и часто: у него в среднем только 2,5 паса в штрафную соперника (при точности в 40%), а также 5,3 передач вперед (точность – 64%), зато 6,8 пасов назад (точность 91%).

Getty Images/Global Images Ukraine. Йеспер Линдстрем

Любопытно, что по уровню заработной платы Линдстрем является десятым в Эвертоне. Его оклад составляет 2,6 миллиона фунтов в год и лишь на немного уступает тому, что получает наш Виталий Миколенко (3,016 млн фунтов в год). Но даже у украинца в текущем розыгрыше АПЛ голевых действий больше, чем у игрока атаки Линдстрема – один ассист в 27 матчах…

Впрочем, нынешний Эвертон сам по себе является достаточно уникальной командой в рамках английской Премьер-лиги. "Ириски" имеют наивысший показатель ничьих в чемпионате – их у команды Дэвида Мойеса аж 13 в 29 играх, или почти 45%. Неудивительно, что при этом, а также с такими "топ-голеадорами" как Йеспер Линдстрем, Эвертон плетется внизу турнирной таблицы, занимая на текущий момент скромное 15-е место.

И если бы АПЛ не превратилась в "закрытый клуб по интересам", где новичкам задержаться практически нереально (по крайней мере, ныне все идет к тому, что второй год кряду из элиты вылетят ровно те же три команды, которые и пополнили ее ряды летом предыдущего года), то вполне возможно, что у Эвертона возникли бы проблемы с нахождением в элите, но…

Однако сами по себе подобного рода кейсы как с Йеспером Линдстремом не добавляют престижа АПЛ, где, как оказывается, место в основе может быть практически гарантировано номинальному игроку атаки, который не в состоянии забить в течение вот уже более чем двух лет, или в 83 поединках кряду. Реально ли мы говорим о сильнейшей лиге планеты?..

Текст: meta.ua

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Saar
Я не фанат АПЛ.
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