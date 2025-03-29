Украина. Премьер лига29 марта 2025, 16:49 |
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ВИДЕО. Судаков получил престижную награду от УПЛ
Георгий был признан лучшим игроком чемпионата Украины в 2024 году
29 марта 2025, 16:49 |
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В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед игрой звездный полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков получил от УПЛ награду лучшему игроку чемпионата в 2024 году.
ВИДЕО. Судаков получил престижную награду от УПЛ
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