В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

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Перед игрой звездный полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков получил от УПЛ награду лучшему игроку чемпионата в 2024 году.

ВИДЕО. Судаков получил престижную награду от УПЛ