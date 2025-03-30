Другие новости30 марта 2025, 01:42 |
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ФОТО. Вратаря сборной Украины поздравили с ДР фотосессией с любимой
Георгий Ермаков и его возлюбленная поделились красочной фотоработой
30 марта 2025, 01:42 |
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Голкипер «Александрии» и сборной Украины Георгий Ермаков отметил День рождения, а его любимая поздравила его страстной фотосессией.
Жена вратаря, Александра, поделилась снимками в Инстаграме, поздравив мужа с 23-летием.
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Фото быстро покорили сеть, а поклонники засыпали пару комплиментами.
«Любовник. Друг. Партнер. С днем рождения, счастливчик! ♥️», – написала Александра.
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