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30 марта 2025, 01:42 |
41
0

ФОТО. Вратаря сборной Украины поздравили с ДР фотосессией с любимой

Георгий Ермаков и его возлюбленная поделились красочной фотоработой

30 марта 2025, 01:42 |
41
0
ФОТО. Вратаря сборной Украины поздравили с ДР фотосессией с любимой
Instagram. Георгий и Александра Ермаковы

Голкипер «Александрии» и сборной Украины Георгий Ермаков отметил День рождения, а его любимая поздравила его страстной фотосессией.

Жена вратаря, Александра, поделилась снимками в Инстаграме, поздравив мужа с 23-летием.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото быстро покорили сеть, а поклонники засыпали пару комплиментами.

«Любовник. Друг. Партнер. С днем рождения, счастливчик! ♥️», – написала Александра.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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