ФОТО. Вратаря сборной Украины поздравили с ДР фотосессией с любимой

Голкипер «Александрии» и сборной Украины Георгий Ермаков отметил День рождения, а его любимая поздравила его страстной фотосессией.

Жена вратаря, Александра, поделилась снимками в Инстаграме, поздравив мужа с 23-летием.

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Фото быстро покорили сеть, а поклонники засыпали пару комплиментами.

«Любовник. Друг. Партнер. С днем рождения, счастливчик! ♥️», – написала Александра.