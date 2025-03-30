Виталий ПОНОМАРЕВ: «Кубковый матч с Динамо будет совсем другим»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Уровень игроков «Динамо» превосходит уровень игроков «Руха» и именно этот фактор сегодня стал решающим. Киевляне реализовали свои моменты и добыли 3 очка.

Мы строим новую команду, ведь у нас много новичков. В «Рухе» и так был очень молодой коллектив, а за эту зиму у нас произошло много изменений. Конечно, чтобы все это заработало нужно время. Эпизодами команда демонстрирует хорошую игру, но нам не хватает целостности. Мы не сдаемся и я уверен, что «Рух» построит новую боеспособную команду.

Наша подготовка на сборах была нивелирована тем, что почти все игроки после того успели переболеть и потеряли игровой тонус. Прошло время, и ребята постепенно вернули оптимальные физические кондиции. Важно качественно готовиться к каждой игре и со временем придет результат. Нам следует работать над улучшением своего мастерства, а это долгий процесс.

Все легионеры, которые к нам недавно присоединились, хорошо работают на тренировках, но им еще нужно адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Также новичкам надо привыкнуть к условиям в чемпионате Украины, ведь в УПЛ очень серьезная конкуренция и сейчас нет проходных матчей.

Андрей Китела провел качественный матч. Он давно не играл в старте за основную команду, но несмотря на это хорошо выглядел на поле. Что касается Эрика Калинца, то это перспективный футболист, который может спрогрессировать. Он хорошо проявлял себя в команде U-19 и в «Рухе-2», поэтому мы дали возможность ему дебютировать в УПЛ. Андрей и Эрик хоть и не без ошибок, но сыграли хорошо. Наша стратегия неизменна – мы и дальше будем доверять молодежи, как новичкам, так и выпускникам Академии.

Поединок в Кубке – игра на вылет, и в этом матче не будет права на ошибку. Поэтому следующая игра с «Динамо» будет отличаться от того, что было на поле в матче чемпионата. Хотя до этого поединка будет всего три дня, но, думаю, «Руху» удастся подойти к нему в полной боевой готовности»