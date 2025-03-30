ФОТО. Они встречаются! Футболист Манчестер Сити и горячая модель вместе

Майя Джама начала следить за Инстаграмом матери Рубена Диаша, что вызвало слухи об их отношениях.

Во время международного перерыва она поехала в Лиссабон, чтобы посмотреть, как Диаш играет за Португалию.

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Она была замечена на трибунах на матче Португалия-Дания, а затем опубликовала фото с Рубеном, где они празднуют вместе у камина.

Их фото, вероятно, было сделано в доме футболиста в Португалии.

Хотя пара не комментирует слухи, Гарри Линекер публично намекнул на их отношения, упомянув ее «парня».