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30 марта 2025, 02:52 |
173
0

ФОТО. Они встречаются! Футболист Манчестер Сити и горячая модель вместе

Рубен Диаш и Майя Джама подтверждают слухи

30 марта 2025, 02:52 |
173
0
ФОТО. Они встречаются! Футболист Манчестер Сити и горячая модель вместе
Instagram. Майя Джама

Майя Джама начала следить за Инстаграмом матери Рубена Диаша, что вызвало слухи об их отношениях.

Во время международного перерыва она поехала в Лиссабон, чтобы посмотреть, как Диаш играет за Португалию.

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Она была замечена на трибунах на матче Португалия-Дания, а затем опубликовала фото с Рубеном, где они празднуют вместе у камина.

Их фото, вероятно, было сделано в доме футболиста в Португалии.

Хотя пара не комментирует слухи, Гарри Линекер публично намекнул на их отношения, упомянув ее «парня».

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Рубен Диаш lifestyle девушки Манчестер Сити сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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