Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнире АТР 500 в Дубае. Чемпионом стал Андрей Рублев, в финале переиграв Джека Дрейпера.

Рублев благодаря триумфу поднялся на 9-е место, а Томми Пол опустился на 10-е. Дрейпер улучшил четыре позиции. Он идет 12-м, что является его личным рекордом.

Янник Синнер остался первой ракеткой мира. В топ-3 также входят Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Топ-10 рейтинга АТР

Первый номер украинского мужского тенниса Александр Овчаренко выпал из топ-300 и теперь идет на 308-м.

Позиции также потеряли Вадим Урсу, Виталий Сачко и Вячеслав Белинский.

Юрий Джавакян, Алексей Крутых, Илья Мерченко и Владислав Орлов прибавили пару строчек.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

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