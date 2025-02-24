Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд
ATP
24 февраля 2025, 08:53 |
75
0

Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд

Янник Синнер остается первым номером, Андрей Рублев обошел Томми Пола

24 февраля 2025, 08:53 |
75
0
Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнире АТР 500 в Дубае. Чемпионом стал Андрей Рублев, в финале переиграв Джека Дрейпера.

Рублев благодаря триумфу поднялся на 9-е место, а Томми Пол опустился на 10-е. Дрейпер улучшил четыре позиции. Он идет 12-м, что является его личным рекордом.

Янник Синнер остался первой ракеткой мира. В топ-3 также входят Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Топ-10 рейтинга АТР

Первый номер украинского мужского тенниса Александр Овчаренко выпал из топ-300 и теперь идет на 308-м.

Позиции также потеряли Вадим Урсу, Виталий Сачко и Вячеслав Белинский.

Юрий Джавакян, Алексей Крутых, Илья Мерченко и Владислав Орлов прибавили пару строчек.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Гонка на Итоговый турнир АТР 2025

По теме:
Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Прогноз и анонс на финал АТР 500 в Дохе
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Томми Пол Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Джек Дрейпер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
Футбол | 23 февраля 2025, 11:29 2
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»

Украинский защитник вышел на замену в матче с «Вест Хэмом»

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля
Теннис | 24 февраля 2025, 06:54 0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля

В понедельник на корты Мексики выйдут Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева

Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Футбол | 24.02.2025, 02:20
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Бокс | 23.02.2025, 09:35
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца
Бокс | 23.02.2025, 12:13
ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца
ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 3
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 4
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
22.02.2025, 20:11 2
Футбол
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
22.02.2025, 11:37 9
Футбол
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем