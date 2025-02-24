Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд
Янник Синнер остается первым номером, Андрей Рублев обошел Томми Пола
ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнире АТР 500 в Дубае. Чемпионом стал Андрей Рублев, в финале переиграв Джека Дрейпера.
Рублев благодаря триумфу поднялся на 9-е место, а Томми Пол опустился на 10-е. Дрейпер улучшил четыре позиции. Он идет 12-м, что является его личным рекордом.
Янник Синнер остался первой ракеткой мира. В топ-3 также входят Александр Зверев и Карлос Алькарас.
Топ-10 рейтинга АТР
Первый номер украинского мужского тенниса Александр Овчаренко выпал из топ-300 и теперь идет на 308-м.
Позиции также потеряли Вадим Урсу, Виталий Сачко и Вячеслав Белинский.
Юрий Джавакян, Алексей Крутых, Илья Мерченко и Владислав Орлов прибавили пару строчек.
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР
Гонка на Итоговый турнир АТР 2025
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