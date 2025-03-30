Арина Соболенко – Джессика Пегула. Финал в Майами. Видеообзор матча

29 марта четвертая ракетка мира Джессика Пегула уступила Арине Соболенко в финале хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Американка уступила со счетом 5:7, 2:6 за 1 час и 29 минут. Пегула потерпела седьмое поражение в очных противостояниях.

Джессика провела третий финал в этом сезоне. Джессика в 2025 году сумела выиграть один трофей – в Остине.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [1] – 7:5, 6:2

Видеообзор матча