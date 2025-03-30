WTA30 марта 2025, 00:20 | Обновлено 30 марта 2025, 00:51
225
0
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Финал в Майами. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Майами
30 марта 2025, 00:20 | Обновлено 30 марта 2025, 00:51
225
0
29 марта четвертая ракетка мира Джессика Пегула уступила Арине Соболенко в финале хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
Американка уступила со счетом 5:7, 2:6 за 1 час и 29 минут. Пегула потерпела седьмое поражение в очных противостояниях.
Джессика провела третий финал в этом сезоне. Джессика в 2025 году сумела выиграть один трофей – в Остине.
🏆 WTA 1000 Майами. Хард. Финал
Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [1] – 7:5, 6:2
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 29 марта 2025, 09:00 1
Три года назад россияне ударили ракетой по Николаевской ОГА
Футбол | 29 марта 2025, 09:47 13
Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца
Теннис | 29.03.2025, 20:29
Футбол | 29.03.2025, 23:43
Футбол | 29.03.2025, 20:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2025, 00:23 3
29.03.2025, 00:03 1
29.03.2025, 09:29
28.03.2025, 10:35 9
28.03.2025, 10:29 11
29.03.2025, 01:40
28.03.2025, 22:27 1
29.03.2025, 02:49 1