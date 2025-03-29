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  4. Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Испания
29 марта 2025, 01:40 |
222
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Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси

Каталонцы рассчитывают летом подписать Хулиана Альвареса

29 марта 2025, 01:40 |
222
0
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Каталонская «Барселона» нацелилась на подписание звездного нападающего.

По информации испанских СМИ, «Барселона» хочет подписать чемпиона мира аргентинца Хулиана Альвареса из «Атлетико». Мадридцы хотят получить за чемпиона мира 150 миллионов евро, но каталонцы рассчитают его подписать за 100 млн.

Для осуществления этого трансфера «Барса» хочет продать ряд футболистов. В этот список попали Иньяки Пенья, Ансу Фати, Рональд Араухо, Френки де Йонг и Ферран Торрес.

Отмечается, что «матрасников» может заинтересовать обмен Альвареса на Роберта Левандовски с доплатой от каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.

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Иньяки Пенья Ансу Фати Френки де Йонг Рональд Араухо Ферран Торрес трансферы Ла Лиги трансферы Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Роберт Левандовски
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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