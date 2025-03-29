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  4. Киченок повесила баранку нейтралке в квалификации Чарльстона, но проиграла
WTA
29 марта 2025, 20:29 |
628
1

Киченок повесила баранку нейтралке в квалификации Чарльстона, но проиграла

Людмила уступила Ирине Шиманович на старте отбора к грунтовому пятисотнику

29 марта 2025, 20:29 |
628
1
Киченок повесила баранку нейтралке в квалификации Чарльстона, но проиграла
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в квалификации грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

В 1-м раунде отбора украинка уступила белоруской «нейтралке» Ирине Шиманович (WTA 231) за 1 час и 45 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Квалификация

Людмила Киченок (Украина) – Ирина Шиманович [6] – 2:6, 6:0, 3:6

В третьей партии Людмила повела 40:0 на подаче в седьмом гейме при счете 3:3, но позволила Шиманович сделать брейк и после не сумела взять ни одного гейма.

Это была первая встреча соперниц.

Киченок провела первый матч в одиночном разряде за три года. Тогда она также играла в отборе Чарльстона и даже сумела пройти 1-й раунд квалов.

В финале отбора к основе Чарльстона Шиманович сыграет против победительницы противостояния Чан Хао-Чин – Эльвина Калиева.

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Людмила Киченок Ирина Шиманович WTA Чарльстон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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sirjoga
Краще б вона з 40-0 не віддавала подачу в важливих геймах, а не бублики вішала в других сетах
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