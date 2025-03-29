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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 21:05 | Обновлено 29 марта 2025, 21:15
470
3

Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»

Тренер оценил победу в УПЛ и свои слова о гонке за чемпионство

29 марта 2025, 21:05 | Обновлено 29 марта 2025, 21:15
470
3
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в непростом матче чемпионата Украины обыграл Оболонь со счетом 2:0. Наставник Марино Пушич оценил победу и прокомментировал свои слова о том, что команда ведет борьбу за второе место и не догонит Динамо.

Пушич в шутку сказал, что не помнит такие слова.

«Первую половину встречи провели лучше, чем вторую. Нам удалось победить, но матч был сложным, как и вообще этот сезон. Чувствовалось усталость игроков, которые были в сборных, поэтому темп немного подсел. Уверен, дальше мы сможем улучшать игру. Крыськив травмирован, но скоро вернется. Судаков был уставшим, а потому шанс получил Бондаренко, на которого я рассчитываю. Достойный матч, мы заслужили три очка».

«Рад, что Антон Глущенко забил первый гол за Шахтер. Молодой и талантливый игрок, у него есть перспектива. Он заслужил своей работой выход на поле».

«Мои слова о том, что Шахтер не борется за титул? Я не помню, что я такое говорил... Шутка, конечно. Мы просто должны быть реалистами. Согласен с тем, что все закончено только тогда, когда все закончено. Просто мы были разочарованы, когда не могли забить. Конечно, пропасть между нами и Динамо сохраняется. Мы будем бороться, а вы сами решайте, была это шутка или нет. Шахтер – это команда, которая всегда борется за первое место. И моя ментальность – бороться за чемпионство».

«Но все же иногда нужно понимать обстоятельства и быть реалистами», – сказал Пушич.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Оболонь Киев Оболонь - Шахтер Украинская Премьер-лига Антон Глущенко
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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vazazh
Незважаючи, на ваші покупки всіх і вся в Україні, вам піздець, панове ШД. І далі буде тільки гвпше.
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+2
Павло
Марінку не можна звільняти - краще за нього ніхто шахту не поховає 
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+1
Falko
Нічні групові прогулянки в густому лісі допомагають проти склерозу )
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0
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